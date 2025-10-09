Zamilovaný pár to už nevydržal: Rozdali si to v hotelovom bazéne pred očami turistov a detí!

PALMA DE MALLORCA- Britskí dovolenkári na Mallorce zažili šokujúci moment, keď sa pár z Nemecka údajne oddával sexuálnym hrám priamo v bazéne luxusného hotela. V scéne boli svedkami aj deti a ich rodičia, ktorí zostali zhrození.
Nemecká dvojica bola zatknutá po tom, čo sa podľa obvinení oddávala sexuálnym hrám pred zdesenými turistami a deťmi v hoteli Mon Port & Spa v Port d’Andratx na Mallorce. Muž, 43 rokov, a žena, 42 rokov, údajne ignorovali prosby okoloidúcich, aby prestali, a pokračovali vo svojom konaní priamo v bazéne, informuje na svojom webe The Sun.
Za radovánky môžu dostať pokutu
Prokuratúra obvinila pár z nevhodného správania na verejnosti a v prípade uznania viny im hrozí pokuta približne 5 500 eur každému. Medzi svedkami je aj britská turistka, ktorá už vypovedala polícii a bude svedčiť na nadchádzajúcom súdnom procese v Palma de Mallorca.
Podľa obvinenia sa dvojica v bazéne objavila okolo 19. hodiny, kde začala bozkávať. Žena si mala stiahnuť bikiny a muž plavky po členky, po čom nasledoval plný sex priamo vo vode, pričom niekoľko detí a ich rodiny sledovalo, čo sa deje. Magaluf bol kedysi preslávený správaním neukáznenej mládeže na dovolenke. Nedávne prísne opatrenia a pokuty však spôsobili, že veľa turistov, ktorí hľadali párty, sa presunulo do Benidormu.
Podobné prípady sa stávajú čoraz známejšími
Port d’Andratx je známy ako destinácia pre náročnejších návštevníkov a patrí k jedným z najmalebnejších prístavných miest Stredozemného mora. Miestne pláže sú menšie, ale krásne, a mesto láka skôr tých, ktorí hľadajú pokojnejšiu dovolenku. Podobné prípady sa stávajú čoraz známejšími. V minulosti boli páry prichytené pri sexuálnych aktivitách aj na verejnosti, napríklad počas letu do New Yorku alebo v kancelárii v Londýne, pričom tieto incidenty často sprevádzala verejná kritika.