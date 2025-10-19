Sex v hotelovom bazéne ich vyšiel poriadne draho: Videli to aj deti! Predvolanie na súd a vysoká pokuta

MALORKA - Istý pár sa rozhodol na dovolenke pre hrátky na verejnosti. Neprekážalo im, že ich pri tom sledovali aj deti. Milovali sa totiž v hotelovom bazéne. Obvinenie prišlo takmer okamžite, pričom pokuta sa vyšplhala na tisícky eur.
Nemecký pár, ktorý si užíval dovolenke na ostrove Malorka, sa rozhodol pre milovanie bez zábran. Ako píše Ultima Hora, oddali sa sexu pred desiatkami hostí v hotelovom bazéne Port d'Andratx.
Incident sa mal odohrať dňa 13. augusta 2024 o 19:00 miestneho času. Muž (43) a jeho partnerka (42) sa v tej dobe nachádzali v hotelovom bazéne spomínaného hotela. Začali sa vášnivo bozkávať a následne si vyzliekli plavky. Mala nasledovať súlož, pričom vtedy sa priamo v bazéne a jeho okolí pohybovali rodiny s deťmi a ďalší hoteloví hostia.
Penetráciu videli dokonca aj ďalší hostia hotela, ktorí boli v tom čase na balkónoch. Medzi očitými svedkami boli viaceré deti. Keď ich niekoľko prítomných požiadalo, aby prestali, nemecký pár to ignoroval.
Pokuta viac ako 10-tisíc eur
K zatknutiu prišlo hneď na druhý deň (14. august) po tom, ako na nemeckých hostí padla sťažnosť priamo od hotela. Odvtedy prešiel už viac ako rok, ale naďalej čelia trestnému stíhaniu. Obvinení sú z obscésneho obťažovania maloletých. Prokuratúra okrem toho požaduje udelenie pokuty vo výške až 5 400 eur (pre každého zvlášť).