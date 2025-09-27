Šokujúci pohľad na ceste! Rusi sa nahí oddávali vášni na korbe idúceho auta: Sex na VIDEU obletel internet

PHUKET - Kontroverzný ruský vloger šokoval verejnosť videom, na ktorom má sex so ženou na korbe idúceho nákladného auta v Thajsku. Polícia ho zatkla krátko pred tým, ako sa pokúsil utiecť z krajiny.
Ruský vloger Georgy Dzugkoev (23) bol zatknutý thajskou políciou po tom, čo sa objavili šokujúce video zachytávajúce jeho sexuálny styk s partnerkou na korbe idúceho pickupu značky Toyota. Incident sa odohral v skorých ranných hodinách v stredu v populárnej turistickej destinácii Phuket na juhu Thajska, píšu noviny The Sun. Na zaznamenaných záberoch vidno nahý pár pri sexuálnom akte, pri ktorom sa žena pridŕža lana, zatiaľ čo auto sa pohybuje po mokrej ceste. Dzugkoev sa na videu zdá byť bezstarostný a nevníma nebezpečenstvo situácie.
Upozornenie: Video nie je vhodné pre maloletých!
Pobúrení miestni obyvatelia, ktorí video videli, kontaktovali políciu. Tá následne začala vyšetrovanie. Dzugkoev bol zadržaný ešte v ten istý deň na medzinárodnom letisku Suvarnabhumi v Bangkoku, tesne predtým, ako sa pokúsil opustiť krajinu. "Teraz bude vrátený do Phuketu, aby čelil trestu za svoje zločiny – nakoniec bude deportovaný späť do Ruska," uviedla polícia.
Dzugkoev čelí obvineniu z obscénneho správania, za čo mu hrozí pokuta až 4000 bahtov (približne 116 eur). Závažnejšie je však obvinenie zo zverejnenia pornografického obsahu, za čo mu podľa prísneho thajského zákona o počítačovej kriminalite hrozí až 5 rokov väzenia.
Polícia tiež potvrdila, že incident zahŕňal ruský pár a dodala, že stále pátrajú po vodičovi vozidla, ktorý čelí obvineniu z bezohľadnej jazdy. Vyšetrovatelia zároveň preverujú Dzugkoevov vízový status a históriu jeho činnosti na sociálnych sieťach. Dzugkoev prevádzkuje kontroverzný kanál na Telegrame a YouTube, kde zverejňuje extrémne kúsky, žarty a explicitné sexuálne videá s viacerými ženami.