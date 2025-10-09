Štvrtok9. október 2025, meniny má Dionýz, zajtra Slavomíra

Šokujúci výskum: Veriaci kresťania majú nadpriemerne veľa sexu! Viac ako ostatní ľudia

KASSEL - Nový výskum z univerzitného mesta Kassel ukázal, že kresťania vo vzťahoch sú v intímnom živote aktívnejší ako bežná populácia. Zároveň sa mení ich pohľad na sexualitu – mnohí ju už vnímajú otvorenejšie, hoci niektoré tabu pretrvávajú.

Viac vášne, menej zábran

Podľa rozsiahlej štúdie empirica – Inštitútu pre mládež, kultúru a náboženstvo v Kasseli majú veriaci kresťania v Nemecku častejšie sexuálny styk než zvyšok populácie. Vedci oslovili viac než 10-tisíc ľudí, ktorí sa sami označili za veriacich.

Z prieskumu vyplynulo, že 26 % žien a 21 % mužov v stabilných kresťanských vzťahoch malo za posledné štyri týždne viac ako desať pohlavných stykov. V celonárodnom priemere to isté uviedlo len 8 % žien a 10 % mužov.

Slobodní sú naopak zdržanlivejší

Úplne iný obraz sa ukázal pri single účastníkoch výskumu. Najmä osamelí kresťanskí muži žijú výrazne zdržanlivejšie než zvyšok spoločnosti. Až 89 % z nich priznalo, že za posledné štyri týždne nemalo žiadny sex, zatiaľ čo v bežnej populácii je tento podiel 68 %.

Otvorenejšie myslenie, ale s hranicami

Z hľadiska sexuálnych praktík sa veriaci nelíšia výrazne od ostatných Nemcov – s jednou výnimkou: pornografia zostáva v kresťanskom prostredí tabu.

Zatiaľ čo približne polovica Nemcov už niekedy sledovala porno so svojím partnerom, medzi kresťanmi to priznalo len asi 16 % opýtaných.

Napriek tomu výskumníci pozorujú zmenu postoja. Témy ako masturbácia či rodová rozmanitosť vnímajú mnohí kresťania dnes omnoho otvorenejšie než v minulosti. Takmer dve tretiny považujú masturbáciu za prirodzený spôsob, ako naplniť sexuálne potreby – aj napriek tomu, že cirkev ju tradične odmietala.

Veriaci sú liberálnejší než ich cirkev

Väčšina opýtaných uviedla, že v otázkach sexuality zastáva liberálnejšie postoje než ich vlastná farnosť alebo cirkev. Autori štúdie hovoria o pozvoľnom odklone od prísnych dogiem a o prispôsobovaní sa modernej spoločnosti.

Nemeckí vedci tento trend hodnotia ako signál generačnej zmeny – mladší veriaci sa snažia spojiť vieru s prirodzeným prístupom k telu a intimite.

