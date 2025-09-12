Šokovaní zákazníci balíkomatu: V schránke objavili telo mŕtvej mačky

KATOWICE - Vydesení obyvatelia v poľských Katowiciach nemohli uveriť vlastným očiam. V jednej zo schránok našli mŕtve zviera, ktoré tam zrejme zahynulo ukrutnou smrťou. Celý incident vyšetruje polícia, pretože schránku mohol takto otvoriť a uzavrieť len jeden z mnohých zákazníkov, ktorý si bol vyzdvihnúť istý tovar.
POZOR! Záber nižšie v článku nie je vhodný pre maloletých divákov a slabšie povahy
Na šokujúci prípad upozornil poslanec poľského parlamentu Łukasz Litewka. "Nikdy nie je príjemné uverejňovať takéto informácie, ale uvedomujem si, že je potrebné sa vyjadriť a aj to potrestať. Katowice, tichá lokalita Brynów. Balíkový automat v Poľsku. Vo vnútri? Niekto zatvoril živú mačku a odsúdil ju na smrť," napísal šokovaný poslanec Litewka a zdieľal aj fotografiu z miesta činu.
Mačku mal objaviť jeden z mladých chlapcov
"Včera po otvorení úkrytu videl mladý chlapec mŕtvu mačku s ďalším odpadom okolo nej. Na dverách sa našli stopy pazúrov, zviera teda bojovalo o život. Mačka tam musela byť niekoľko dní, zvláštne je, že nikto nepočul žiadny hluk. Prípad už bol nahlásený na políciu, no bez ohľadu na konečný výsledok viem jedno: Aj medzi nami žijú príšery a z takéhoto trestuhodného správania majú uspokojenie," popísal naštvaný Litewka, ktorý na prípad upozornil.
Polícia preveruje všetky alternatívy
Policajti celý incident preverujú. Ako dôkazy zrejme poslúžia aj kamerové záznamy, ktorými disponuje väčšina podobných schránok. "Oznámenie sa týkalo nálezu mŕtvej mačky v jednej zo schránok balíkomatu v štvrti Brynów," uviedli zložky zákona. "V súčasnosti policajti objasňujú okolnosti tejto udalosti, najmä to, či sa zviera mohlo do schránky dostať samo a následne z rôznych príčin došlo k uzavretiu dvierok schránky, alebo či umiestnenie zvieraťa do schránky bolo výsledkom úmyselného konania jednej osoby alebo viacerých osôb," dodali.
V prípade sa teraz vedie konanie pre podozrenie z týrania zvierat. Bude vykonaná pitva zvieraťa. Zároveň orgány zákona vyzvali svedkov a verejnosť, aby pomohli celý incident objasniť.