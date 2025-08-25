Poliak dorazil k moru a čakal ho šok: Celý čas s ním cestoval nezvyčajný spolucestujúci

ZÁHREB - Mačka menom Blue sa neplánovane vydala na stovky kilometrov dlhý výlet z Poľska až do Chorvátska. Namiesto pohodlia domova skončila pod nárazníkom auta a stala sa tak nevedomou pasažierkou dovolenkovej cesty svojho suseda.
Blue sa stratila svojim majiteľom v meste Olkusz po tom, čo vyskočila z okna na štvrtom poschodí. Hľadala úkryt a schovala sa pod nárazník vozidla patriaceho susedovi. Ako sa však ukázalo, vybrala si na svoju „hru na schovávačku“ tú najhoršiu chvíľu – sused práve vyrážal na dovolenku do Chorvátska, kam ju nevedomky vzal so sebou. O kurióznom príbehu informovala na Facebooku regionálna televízia Olkusz.
Mačacia cestovateľka vydržala v nárazníku až 15 hodín
Mačacia dobrodružka prešla bez povšimnutia celou Európou a objavená bola až o 15 hodín neskôr a o 1000 kilometrov ďalej, keď sused došiel k Jadranskému moru. "Myslel som, že pod nárazníkom trčí nejaké períčko. Ukázalo sa, že je to mačací chvost," povedal muž novinárom.
Olkusz TV uviedla, že sa Blue zo svojho trápenia, ktoré jej musela pripraviť náročná cesta v nepríjemných podmienkach, dobre zotavuje. Cestou neutrpela žiadne zranenie a podľa posledných správ nestratila ani zdravú chuť na jedlo.