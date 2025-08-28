Slovák znásilnil 13-ročnú príbuznú s mentálnym postihnutím: Šokujúca obhajoba pred súdom v Česku

OLOMOUC – Vrchný súd v Olomouci sprísnil trest pre Slováka Jána Macka, ktorý v apríli minulého roka znásilnil len trinásťročné dievča s mentálnym postihnutím – dcéru vlastnej sesternice. Kým Krajský súd v Brne mu pôvodne uložil 5,5 roka za mrežami, odvolací senát rozhodol o prísnejšom treste 7 rokov väzenia.
„Z podnetu štátneho zástupcu bol zrušený výrok o treste a novozvolený trest je v trvaní siedmich rokov,“ uviedol hovorca vrchného súdu Stanislav Cik. „Súd prvého stupňa uložil podľa vrchného súdu neprimerane nízky trest,“ dodal. Informuje o tom portál iDnes.cz.
Podľa obžaloby mladík dievča uchopil a odvliekol do hornej časti domu, kde ju znásilnil. Následne jej vyhrážal násilím, ak o tom niekomu povie. Plán mu však narušila jej sestra, ktorá vošla do miestnosti a dievča našla celú od krvi. Dievča muselo následne podstúpiť operáciu a od incidentu trpí posttraumatickou stresovou poruchou.
Šokujúca obhajoba
Macko sa pred Krajským súdom v Brne bránil bizarným tvrdením, že išlo o dobrovoľnú súlož. „Lákala ma na sex,“ povedal. Prvostupňový súd jeho obhajobu zobral ako poľahčujúcu okolnosť, no odvolací súd jeho argumenty odmietol a trest sprísnil. Vrchný súd zároveň zrušil pôvodný trest vyhostenia na desať rokov. Zdôvodnil to tým, že Macko má v Českej republike rodinu a čaká dieťa.