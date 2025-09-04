Tiger zaútočil na veterinárku: VIDEO desí internet

MEXIKO - V zoo Camino Real del Tigre v Mazamitle zažila veterinárka Alejandra Mora chvíle hrôzy, keď sa na ňu spoza chrbta vrhol bengálsky tiger Rayita. Útok zachytila kamera a záznam sa rýchlo rozšíril po sociálnych sieťach.
Šokujúce sekundy pri klietke
Počas bežnej kontroly prišiel tiger k veterinárke odzadu, zachytil ju za bundu a snažil sa ju vtiahnuť cez pletivo. V dramatických chvíľach vyzeralo, akoby sa chcel zahryznúť jej do krku. Kolegom sa však podarilo včas uvoľniť jeho pazúry a odvrátiť tragédiu.
„Len sa chcel hrať“
Samotná Alejandra po incidente upokojila verejnosť. „Ďakujem všetkým za obavy, som v poriadku a Rayita tiež. Zaujal ho môj pršiplášť, myslel si, že je to hra,“ vysvetlila. Dodala, že vyškolený personál zviera rýchlo odtiahol a nikomu sa nič nestalo.
Reakcia zoo aj návštevníkov
Zástupcovia parku uistili, že veterinárka pokračuje vo svojej práci a zvieratá sú v bezpečí. „Sme jedna veľká rodina, zdravie našich ľudí aj zvierat je prvoradé,“ stálo v ich vyhlásení.
Názory verejnosti sa však rozdelili – kým niektorí tvrdili, že tiger sa chcel len hrať, iní kritizovali chudobné podmienky a chýbajúce bezpečnostné opatrenia.
Kontroverzie parku
Zoo Camino Real del Tigre čelila už v minulosti obvineniam. V decembri minulého roka ju aktivisti obžalovali z toho, že údajne omamuje veľké mačky, aby si s nimi turisti mohli spraviť fotku za pár eur. Po zverejnení týchto tvrdení federálna prokuratúra pre ochranu životného prostredia zariadenie na štyri dni uzavrela a vykonala inšpekciu.