Desivé zábery z Nepálu: Politici v panike utekajú pred davom! Visia pritom na lane pod vrtuľníkom

KÁTHMANDÚ - Dráma v nepálskej metropole. Videá, ktoré sa 10. septembra 2025 šírili po sociálnych sieťach, ukazujú vládnych predstaviteľov utekajúcich z Káthmandu pomocou armádnych vrtuľníkov. Niektorí z nich sa držali len lán, zatiaľ čo rozhnevaní demonštranti sa ich snažili dolapiť a napadnúť.
Útek pred rozvášneným davom
Armáda nasadila záchranné vrtuľníky, aby vyviedla vládnych úradníkov z obkľúčeného centra mesta. Zábery vyvolali rozporuplné reakcie – kým časť verejnosti chválila vojakov za rýchlu akciu, iní videli v úteku hanbu skorumpovaných politikov. „Spôsoby, ako si zachrániť život…“ komentoval video jeden z užívateľov sociálnych sietí. Ďalší ironicky dodal, že takto „korupční úradníci utekajú z krajiny“.
Krvavé nepokoje v hlavnom meste
Podľa správ pri protestoch zahynulo najmenej 19 ľudí a viac než 500 utrpelo zranenia. Dav útočil na vládne budovy aj domy politikov, zatiaľ čo armáda rozmiestnila jednotky po Káthmandu a okolí, aby získala kontrolu nad situáciou. Letisko v hlavnom meste bolo na 24 hodín uzavreté, prevádzku obnovili až po zásahu bezpečnostných síl.
Začiatok nepokojov: zákaz sociálnych sietí
Iskrou, ktorá zažala nepokoje, bol zákaz 26 sociálnych sietí vrátane Facebooku, WhatsAppu, Instagramu, YouTubu a X. Vláda tvrdila, že platformy sa neboli ochotné registrovať na ministerstve komunikácie. Hoci vláda zákaz rýchlo odvolala, protesty prerástli do násilností a neskôr sa zamerali na obvinenia z rozsiahlej korupcie.
Uprostred chaosu 9. septembra podal demisiu premiér Khadga Prasád Oli. V liste uviedol, že odstupuje, aby umožnil politické riešenie a upokojenie situácie.