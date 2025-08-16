PREKVAPENIE na aljašskom summite: Putin sa postaral o humornú vsuvku, jeho GRIMASY kolujú po sociálnych sieťach

ANCHOARGE – Summit vysokých politických predstaviteľov na Aljaške sa niesol vo veľmi formálnej atmosfére. Napriek tomu si viaceré médiá všimli, že ruský prezident Vladimir Putin reagoval pri niektorých otázkach s veľmi prekvapujúcim výrazom na tvári.
Pred samotným rokovaním na Aljaške medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom, nastala chvíľa, keď sa obaja štátnici mali spoločne vyfotiť. V tej chvíli začali z publika niektorí novinári vykrikovať otázky o Ukrajine priamo na Putina.
Grimasy a dlane k ústam
Portál NEXTA je jeden z mnohých, ktorý na sociálne siete uverejnili video, kedy šéf Kremľa začne robiť rôzne grimasy, pričom sa snaží novinárom vysvetliť, že nič nepočuje.
Neskôr sa pridali zmätené pohľady. Putin si dokonca k ústam priložil dlane a ironicky sa snažil akoby tiež odpovedať výkrikmi.
K videu priložil portál nasledovný popis: "Toto myslí vážne? Čo sa mu stalo?" Okrem toho, že sa tieto grimasy začali veľmi rýchlo šíriť po sociálnych sieťach, sa opäť objavila aj teória, že na verejnosti používa dvojníkov.
"Putin poslal na Aljašku svojho dvojníka, ktorý pod tlakom amerických novinárov žalostne zlyhal," napísal pod video jeden z komentujúcich. "Vyzerá to tak, akoby za ten jeho výraz mohla buď zápcha, alebo bolesť. V najlepšom prípade asi oboje," uviedol v reakcii niekto ďalší.