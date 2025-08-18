Vážne podozrenie: Má Putin Parkinsona? VIDEO Na summite nekontrolovateľne pohyboval nohami

ANCHORAGE - Rozlúčka Vladimira Putina s Donaldom Trumpom na aljašskej pôde mala byť čisto protokolárnym gestom. Namiesto toho sa však stala predmetom prudkých diskusií. Kamery zachytili, ako sa ruskému prezidentovi opakovane triasli nohy – a internet okamžite zaplavili úvahy o Parkinsonovej chorobe či iných vážnych zdravotných problémoch.
Video, ktoré spustilo lavínu otázok
Summit v Anchorage nevyvolal ohlas len z politického hľadiska. Zverejnené video z momentu, keď sa Putin lúčil s americkým prezidentom, ukázalo jeho neschopnosť stáť pokojne. Nohy mu viditeľne a opakovane mykali, akoby ich nedokázal ovládať. Zábery pritom zverejnil aj samotný Kremeľ.
Sociálne siete v pohybe
Klip sa okamžite rozšíril po sociálnych sieťach a vyvolal búrlivé komentáre. Niektorí používatelia na platforme X boli presvedčení, že ide o dôkaz postupujúceho Parkinsona:
- „Putinove nohy sa trasú, zrejme kvôli pokročilej Parkinsonovej chorobe.“
- „Čo sa to deje s Putinovým telom? Nedokáže stáť bez toho, aby sa mu celé triaslo.“
Iní špekulovali, že mohlo ísť len o nervozitu po náročnom rokovaní s Trumpom: „Nervozita na konci napätého summitu?“
Nekončiace dohady
Putin, ktorý oslávi v októbri 73 rokov, je už dlho terčom dohadov o vážnych chorobách. Médiá v minulosti spomínali krvné a tráviace druhy rakoviny, poruchy štítnej žľazy, Parkinsonovu chorobu aj mozgovú príhodu.
Kremeľ však všetky tvrdenia dôsledne odmieta a opakovane zdôrazňuje, že prezident je „v perfektnej kondícii“.
Tajomstvo zdravia ruského lídra
Od vypuknutia vojny na Ukrajine sa špekulácie o Putinovom zdravotnom stave ešte zintenzívnili. Najnovšie zábery z Aljašky preto pridali ďalšie palivo do ohňa. Či ide len o náhodný telesný prejav, alebo o znak vážnej diagnózy, zostáva naďalej Putinovým dobre stráženým tajomstvom.