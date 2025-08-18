Putinove výroky zo summitu na Aljaške: Šéf Kremľa všetkých zaskočil, TOTO povedal o Ukrajine!

ANCHORAGE – Očakávané stretnutie amerického a ruského prezidenta na Aljaške prinieslo viacero otáznikov. Z pohľadu Ruska bolo podľa viacerých analytikov výhrou už len to, že k stretnutiu na americkej pôde vôbec došlo. Lídri oboch krajín mali pred novinármi krátke príhovory, pričom Putin slovami o Ukrajine mnohých prekvapil.
Hlavným cieľom summitu v Anchorage na Aljaške, kde rokovali ruský prezident Vladimir Putin a šéf Bieleho domu Donald Trump, bolo dosiahnutie mieru na Ukrajine. Podľa hovorcu Kremľa Dmitriho Peskova mal summit trvať najmenej 6 hodín, no skončil už po necelých troch hodinách. Obaja prezidenti mali krátky príhovor a médiám neodpovedali na žiadne otázky.
Bratský národ
Počas prejavu Vladimira Putina zazneli veľmi prekvapivé slová na adresu Ukrajiny. Ako píše Financial Times, ruský prezident spočiatku hovoril o tom, že Rusko sa cíti ohrozené, čo mala byť podľa Kremľa zámienka na spustenie vojnového konfliktu. "Pôvodné príčiny konfliktu sa musia odstrániť, aby prípadná dohoda (o prímerí) vydržala," povedal.
Putin okrem toho označil Ukrajincov za bratský národ, s ktorým majú Rusi spoločné korene. "Súhlasím s Donaldom Trumpom, že bezpečnosť Ukrajiny musí byť zaistená a samozrejme sme pripravení na tom pracovať," doplnil.
Na summite nezaznelo žiadne konkrétne riešenie ukončenia vojny na Ukrajine. Navyše ukrajinský prezident Volodymyr Zleneskyj ešte pred samotným summitom vyhlasoval, že dohoda o mieri bez prítomnosti Ukrajiny a jej suverenity, je z pohľadu Kyjeva neprijateľná.