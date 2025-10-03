TOTO sa len tak nevidí: Ruský bloger si užíval so ženou na korbe auta, premávali sa po meste! Video sa stalo virálnym

PHUNKET – Za sledovanosť a nových followerov na sociálnych sieťach, sú už ľudia schopní spraviť takmer čokoľvek. Príkladom je ruský bloger, ktorý mal súložiť na korbe auta. To sa práve preháňalo ulicami mesta. Tento čin nezostal nepovšimnutý. Po zadržaní polície prišiel krutý trest.
V uliciach thajského mesta Phunket sa v stredu prvého októbra v skorých ranných hodinách odohrala priam neuveriteľná situácia. Britský The Sun píše, že dvojica si to užívala na korbe pick-upu, ktoré sa presúvalo centrom mesta. Tento ich čin sa dostal na sociálne siete.
Preč z krajiny
Neskôr sa zistilo, že išlo o ruského blogera Georgiho Dzugkojeva. Keď zábery videli aj viacerí miestni, ihneď spoznali, že ide o pomerne rušnú ulicu v Phunkete a blogera nahlásili na polícii. Ešte v ten istý deň ho zatkli a pár minút na to už nasadal do lietadla, ktoré ho odpravilo preč z krajiny.
Keď Dzugkojev zistil, že ide do tuhého, policajtom začal vysvetľovať, že išlo iba o žart. Okrem toho priblížil, že počas aktu mal mať oblečenú aj s partnerkou spodnú bielizeň. Kriminalistov to ale nepresvedčilo. Blogerovi odobrali víza pre pobyt v Thajsku na ďalších 99 rokov. Okrem toho mu za šírenie pornografie hrozí aj niekoľkoročný pobyt za mrežami.
Zadržaní ďalší dvaja páchatelia
Policajti zatkli aj ďalšieho Rusa, ktorý mal byť autorom videa a aj ženu z videa. Tá mala prezradiť, že jej bloger za scénku vopred zaplatil v prepočte zhruba 25 eur. Policajný plukovník Cahtri Chukaew si čo to o blogerovi pozisťoval.
"Na sociálnych sieťach má tisíce sledovateľov. Často tvorí podobný obsah, a to nielen v Thajsku. Na niektorých ďalších videách mohol tiež páchať trestnú činnosť. Všetko preverujeme. Prípad je v štádiu vyšetrovania" priblížil na záver.