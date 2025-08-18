Ktoré médiá vedú? Prieskum ukázal najpočúvanejšie rádio i najčítanejší denník

BRATISLAVA - Najpočúvanejšou rozhlasovou stanicou bol v prvej polovici roka Expres so 14,5 percenta počúvanosťou. Prvé miesto v čítanosti denníkov v tomto období obsadil Nový Čas. Svoju pozornosť mu venovalo 8,5 percenta populácie. Najsilnejšou televíziou na trhu bola v prvom polroku Markíza. Sledovalo ju 32,3 percenta opýtaných. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Median, ktorý poskytla Linda Kleinertová.
V prvej polovici roka 2025 sa medzi denníkmi na druhom mieste umiestnilo Sme (4,5 percenta). Tretia je Pravda a Plus jeden deň so štyrmi percentami. „Šport zaznamenal 3,7 percenta, Hospodárske noviny 2,9 percenta a Denník N 2,7 percenta čítanosť,“ uvádza sa v správe. Celkovo denníky na Slovensku číta 19,7 percenta ľudí.
Počúvanosť rádií
„Celková počúvanosť rádií v parametri ‚počúval včera‘ dosiahla 52,6 percenta populácie,“ ukázal prieskum. Po Exprese, ako najpočúvanejšej stanici, v tejto kategórii nasleduje Rádio Slovensko, ktoré si naladilo 11,4 percenta opýtaných. Fun rádio podľa Medianu „dosiahlo počúvanosť 9,5 percenta, zatiaľ čo Rádio Europa 2 deväť percent“. Rádio Vlna si podľa prieskumu udržalo 7,7 percenta a Rádio Melody malo počúvanosť 5,5 percenta. Na konci rebríčka najpočúvanejších staníc bolo Rádio Regina so 4,2 percenta.
Najsledovanejšia televízia je Markíza
Najsledovanejšia televízia je Markíza. Za ňou nasleduje Joj s 24,8 percenta. Jednotka sa umiestnila tretia s 21,2 percenta. „Sumárna sledovanosť všetkých televízií v parametri ‚sledovali včera‘ je 72,8 percenta, čo predstavuje viac ako 3,2 milióna divákov,“ uviedli autori výskumu.
Národný prieskum MML-TGI okrem konkrétnych médií meral i silu vysielateľov. Okrem toho autorov zaujímala aj čítanosť týždenníkov, dvojtýždenníkov a mesačníkov. Prieskum realizovali od 6. januára 2025 do 22. júna 2025. Okrem spoločnosti Median sa na ňom zúčastnila aj anglická spoločnosť Kantar Media.