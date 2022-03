KORONAVÍRUS Senzačný objav vedcov: Vynašli prevratný spôsob očkovania, zabudnite na injekcie!

BAZILEJ - Tím vedcov vedený bernským virológom Volkerom Thielom podpísal výskumnú spoluprácu s biotechnologickou spoločnosťou RocketVax AG so sídlom v Bazileji na ďalšom vývoji nosovej koronavírusovej vakcíny pre klinické štúdie. V stredu ráno to oznámil švajčiarsky národný výskumný program "COVID-19", v rámci ktorého sa uskutočnili prvé vývojové kroky.

V súčasnosti schválené vakcíny proti koronavírusu chránia pred ťažkými priebehmi a smrťou, ale nezabránia infekcii. Dalo by sa to dosiahnuť, ak by očkovanie vyvolalo imunitnú odpoveď tam, kde sa patogén dostane do tela, čiže v slizniciach horných dýchacích ciest. Volker Thiel z Inštitútu virológie a imunológie na Univerzite v Berne a jeho kolegovia z Bernskej univerzity, Ženevskej univerzity, Slobodnej univerzity v Berlíne a Inštitútu Friedricha Löfflera skúmajú takúto vakcínu, ktorá sa môže podávať ako tzv. nosový sprej.

Vysoká imunitná ochrana pri testovaní so škrečkami

Spoločnosť RocketVax AG teraz pripravuje vakcínu pre klinickú štúdiu fázy 1. Ide o oslabenú živú vakcínu, ktorá dokázala u škrečkov navodiť silnú imunitnú ochranu v horných dýchacích cestách. Výhodou vakcíny je, že je účinná aj proti novým variantom vírusu, pretože obsahuje všetky vírusové proteíny a nielen spike proteín. Okrem toho podanie nosovým sprejom by nielen chránilo pred infekciou, ale bola by s ním aj jednoduchšia manipulácia než so striekačkami, píše telebasel.ch.

Vakcína by mala byť stabilná aj pri vyšších teplotách, čo by zjednodušilo je prepravu a skladovanie. Výskumná spolupráca otvára perspektívu po úspešnom ukončení klinických štúdií vyrábať vakcínu vo Švajčiarsku a sprístupniť ju na celom svete.