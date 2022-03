KORONAVÍRUS Hrozivý rekord! WHO varuje, táto stratégia prestala byť voči pandémii účinná

Celkový hlásený počet úmrtí na COVID-19 dosiahol v pondelok 7. marca v Číne šesť miliónov podľa údajov zhromaždených Johns Hopkins University. Toto je však len hrubý odhad, pretože mnohé krajiny zaznamenávajú úmrtia súvisiace s covidom odlišne. Mnohí odborníci sa domnievajú, že skutočný počet je vyšší ako oficiálne počty.

Medzitým Čína zaznamenáva jeden z najvyšších prírastkov prípadov covidu od začiatku pandémie. Čínske štátne médium Global Times informovalo, že ohniská ochorenia boli zaznamenané v niekoľkých prístavných mestách ako Qingdao a husto obývaných mestských oblastiach, ako je Šanghaj.

Čína si k v súvislosti so SARS-CoV-2 zachovala prístup nulovej tolerancie. V podstate to zahŕňa protipandemické opatrenia vrátane prísnych blokád, hromadného testovania, izolácie infikovaných, dohľadu a medzinárodných zákazov cestovania v snahe úplne odstrániť nákazu z populácie. Akýkoľvek náznak možného prepuknutia je okamžite zničený ešte v zárodku. Napriek mnohým kritikám sa tento prístup ukázal ako úspešný pri udržiavaní čísel na zvládnuteľnej úrovni. Počas väčšiny pandémie Čína hlásila len desiatky denných prípadov covidu.

V súčasnosti ale tamojší odborníci tvrdia, že hyperinfekčný variant omikron testuje limity stratégie a núti Čínu, aby prehodnotila, ako sa vysporiada s ďalšou fázou pandémie. "Súčasné sporadické prepuknutia a skryté infekcie spôsobené variantom omikron predstavujú ďalšie výzvy pre stratégiu nulovej tolerancie," vyhlásil vysoký predstaviteľ Čínskeho centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) .

It's too early to declare victory over #COVID19. Many countries are facing high rates of hospitalization & death. With high transmission, the threat of a new, more dangerous variant remains real. We urge all people to exercise caution and all governments to stay the course. pic.twitter.com/hLtKCsp4ER