WHO považuje zrušenie opatrení za drastické: KORONAVÍRUS je v niekoľkých štátoch na vzostupe

V utorok na tlačovej konferencii v moldavskej metropole Kišiňov to uviedol regionálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu Hans Kluge. Informovala o tom agentúra AFP. Kluge povedal, že v spojitosti s vývojom epidemiologickej situácie v Európe zostáva naďalej "optimistický, ale ostražitý".

Covid na vzostupe

Európsky región WHO tvorí 53 krajín a teritórií vrátane niekoľkých štátov v Strednej Ázii. Kluge poznamenal, že v 18 z nich je covid na vzostupe. "Krajiny, kde vidíme osobitný nárast, sú Spojené kráľovstvo, Írsko, Grécko, Cyprus, Francúzsko, Taliansko a Nemecko," spresnil Kluge. Podľa neho je hlavným dôvodom nárastu počtu infikovaných pravdepodobne variant BA.2, ktorý je nákazlivejší, ale nie nebezpečnejší než iné koronavírusové varianty. Okrem toho zmienené krajiny podľa neho "brutálne rušia obmedzenia z príliš veľa na príliš málo". Podľa údajov WHO počet nových prípadov nákazy koronavírusom v Európe po vrchole na konci januára prudko klesol, no od začiatku marca opäť stúpa.