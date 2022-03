Aktuálna COVID situácia je lepšia: Očakáva sa však nárast pozitívnych! TOTO sú dôvody, nový subvariant už dominuje

Oproti minulému týždňu podľa jeho slov naďalej klesajú počty nových prípadov, hospitalizácií aj príjmov do nemocníc, menej je tiež pacientov vyžadujúcich umelú pľúcnu ventiláciu. Po rokovaní vlády to uviedol šéf Inštitútu zdravotných analýz (IZA) Matej Mišík.

Nižšie počty pozitívnych sú vo všetkých regiónoch

Nižšie počty pozitívnych prípadov možno pozorovať vo všetkých regiónoch, naprieč celou SR naďalej klesá aj počet výjazdov sanitiek. Vo väčšine krajín EÚ možno aktuálne pozorovať výraznejšie počty pozitívnych prípadov, pričom niektoré z nich dosahujú najvyššie počty za celú pandémiu.

Počty prípadov môžu stúpať, dôvodom sú uvoľnené opatrenia a nový subvariant

"Je to dané najmä dvomi faktormi. Jeden faktor je, že, samozrejme, v mnohých krajinách došlo k výraznému uvoľneniu opatrení, čiže sa sa očakával opätovný nárast. Taktiež to súvisí aj so subvariantom BA.2, ktorý sa postupne stáva vo viacerých krajinách EÚ dominantným," vysvetlil Mišík.

Nový subvariant omikornu už dominuje

Variant omikronu BA.2 získava podľa jeho slov dominanciu i na Slovensku. Podľa informácií spred týždňa bol prítomný v 38 percentách sekvenovaných prípadov za posledných 28 dní. "Pričom postupne získava väčšiu proporciu oproti subvariantu BA.1," ozrejmil Mišík. V tejto súvislosti pripomenul, že je naďalej potrebné byť obozretnými a chrániť sa.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Dočasnú odbornú stáž by mohli vykonávať všetky zdravotnícke povolania

Dočasnú odbornú stáž by mohli vykonávať všetky zdravotnícke povolania, nielen lekári, sestry a pôrodné asistentky, prichádzajúce zo zahraničia. Zároveň sa má rozšíriť možnosť vykonávať odbornú stáž okrem nemocníc aj v ambulantnom sektore. Má to umožniť tzv. lex Ukrajina, ktorým sa mení aj zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

"Z dôvodu potreby posilnenia zdravotníckeho personálu sa zjednodušuje prístup k výkonu zdravotníckeho povolania pre záujemcov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie v rámci EÚ," uvádza sa v materiáli. Podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) by sa mali zrýchliť lehoty uznávania vzdelania a zjednodušiť sa má aj predkladanie niektorých dokladov.