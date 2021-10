KORONAVÍRUS Štúdia k mozgovým trombózam: Smrteľným následkom očkovania sa dá zabrániť

BERLÍN - Ak sa po očkovaní proti covidu 19 vektorovou vakcínou vyskytnú silné bolesti hlavy, postihnuté osoby by mali byť ihneď ošetrené lekárom. Pretože včasnou a dôslednou terapiou sa dá vyhnúť nebezpečným sínusovým trombózam mozgových žíl. Ukazuje to aktuálna štúdia.

Prípady smrteľnej trombózy po očkovaní proti koronavírusu spôsobili v marci rozruch. Vakcíny od spoločnosti Astrazeneca a neskôr spoločnosti Johnson & Johnson boli podozrivé, že spôsobujú takzvanú trombózu sínusových a cerebrálnych žíl. Napríklad také Nemecko preto na jar na krátko prerušilo očkovaciu kampaň vakcínou Astrazeneca.

Inštitút Roberta Kocha (RKI) potom vydal odporúčanie používať očkovaciu látku iba pre osoby vo veku 60 rokov a viac, pretože tento vedľajší účinok sa prevažne vyskytoval u mladších ľudí. Lekári z Berlína a Greifswaldu teraz v štúdii zistili, ako je možné zabrániť smrteľným trombózam po očkovaní proti koronavírusu.

Zdroj: SITA/AP Photo/Matthias Schrader, File

Frekvencia veľmi zriedkavá

„Frekvencia tejto komplikácie očkovania bola veľmi zriedkavá, ale niektorí ľudia prišli o život, čo určite prispelo k neistote a všeobecnej skepticizmu voči očkovaniu,“ uvádza sa vo vyhlásení k novej štúdii. Príznaky sa zvyčajne začínajú približne do troch týždňov od prvého očkovania.

V tejto štúdii vedci informujú o sérii prípadov, v ktorých postihnutí sa sťažovali lekárovi niekoľko dní po očkovaní na veľmi silné bolesti hlavy. Laboratórne testy ukázali, že trpeli komplikáciami očkovania, ktoré môžu viesť k trombóze - krvným zrazeninám, ktoré upchávajú cievy - a zvýšenému sklonu ku krvácaniu. Toto sa nazýva imunitnou trombotickou trombocytopéniou vyvolanou očkovaním (VITT).

Zdroj: Getty Images

Silná bolesť hlavy ako varovanie

U väčšiny postihnutých je možné včasnými dôslednými opatreniami predísť vážnym následkom. Vedci hovoria o „syndróme pred VITT“ - terapeutickom časovom období, ktoré by sa malo použiť na účinnú ochranu proti obávaným následkom očkovania, ako je trombóza mozgových žíl.

Štúdia konkrétne zaznamenala prípady jedenástich pacientov, ktorí prišli k lekárovi päť až 18 dní po očkovaní so silnými bolesťami hlavy. Ukázalo sa však, že to nie je sprievodný symptóm VITT, ale skôr „predzvesť“ a „varovanie“. To otvára „manévrovací priestor pre včasné terapeutické intervencie“, píše autor štúdie Farid Salih z neurologického oddelenia berlínskej nemocnice Charité.

Zdroj: Getty Images

U siedmich pacientov sa nevyskytli žiadne trombotické komplikácie. Až na jednu výnimku, podľa publikácie, všetci absolvovali terapiu vysokodávkovými imunoglobulínmi, glukokortikoidmi a antikoagulanciami do piatich dní od začiatku bolesti hlavy. Naproti tomu u všetkých štyroch pacientov, u ktorých sa po počiatočnej prezentácii trombóza už rozvinula, sa antikoagulácia začala buď neskoro - až do 6. až 9. dňa po nástupe bolesti hlavy - alebo sa liečba opäť predčasne ukončila.

Lekári z toho odvodzujú odporúčanie terapie. „Ak sa u pacientov prejavia silné bolesti hlavy v typickom latentnom období 5 až 30 dní po očkovaní, rozhodne by sa mala vykonať ďalšia diagnostika,“ vysvetľuje Matthias Endres, riaditeľ kliniky pre neurológiu s experimentálnou neurológiou na Charité. Včasná a dôsledná terapia by „mohla úplne zabrániť závažným trombotickým príhodám“.