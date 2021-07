Alarmujúce odhalenie o KORONAVÍRUSE: Každý druhý pacient v nemocnici má komplikácie!

LIVERPOOL - Každý druhý pacient s Covidom-19, ktorý musí byť hospitalizovaný, má ďalšie komplikácie - netýka sa to iba ľudí s ďalšími základnými chorobami. Vyplýva to z doteraz najväčšej pozorovacej štúdie o tejto téme z Veľkej Británie s približne 70-tisíc pacientmi, ktorá bola publikovaná v lekárskom časopise Lancet.

Vedecká štúdia lekára Caluma Sempleho (University of Liverpool) a jeho spoluautorov predstavuje prvý systematický prieskum a analýzu komplikácií Covid-19 v tomto rozsahu. „Práca je v rozpore s opakovane sa objavujúcimi názormi, že Covid-19 je nebezpečný len pre ľudí s ďalšími základnými chorobami a pre starších ľudí. Závažnosť symptómov Covid-19 po prijatí do nemocnice predpovedala ďalšie komplikácie aj u mladších ľudí.“

Miera komplikácií najvyššia medzi 60 až 69 ročnými

Podľa analýz vedcov od 73 197 pacientov v nemocnici s Covidom-19 malo celkovo 36 367 z nich ďalšie zdravotné problémy. To bolo silne závislé od veku. Ale 27 percent 19 až 29-ročných a 37 percent 30 až 39-ročných malo tiež komplikácie. Vo vekovej skupine od 19 do 49 rokov bol podiel 39 percent, u osôb nad 50 rokov to bolo 51 percent. Miera komplikácií bola najvyššia u 60 až 69-ročných a to 54 percent. Miera úmrtnosti bola tiež vysoká na úrovni 32 percent.

Zdroj: Getty Images

Poškodenie obličiek, problémy s dýchaním a kardiovaskulárne choroby

Najbežnejšou komplikáciou (24 percent) bolo poškodenie obličiek. Potom nasledovali problémy s dýchaním (18 percent) a komplikácie ovplyvňujúce celý organizmus (16 percent). Kardiovaskulárne ochorenia sa vyskytovali s frekvenciou dvanástich percent. Najviac ohrození boli muži nad 60 rokov (55 percent s komplikáciami). Ženy mali o niečo priaznivejší priebeh (komplikácie vo vekovej skupine nad 60 rokov: 48 percent).

Zdroj: Getty Images

Neurologické problémy ako dlhodobý symptóm covidu

Covid-19 mal tiež významné dlhodobé účinky na postihnutých. 27 percent chorých, ktorí museli byť prijatí do nemocnice, už po prepustení z nemocnice nedokázali viesť svoj každodenný život tak samostatne ako predtým. Najčastejšie to bolo kvôli neurologickým komplikáciám (celková frekvencia výskytu: štyri percentá).