Hlavné ROZDIELY medzi obyčajným prechladnutím a covidom: Takto zistíte, akým ochorením trpíte

Počas celej pandémie boli známe tri hlavné príznaky ochorenia COVID-19: pretrvávajúci kašeľ, strata chuti alebo čuchu a vysoké teploty. Podľa lekárov je však dobré všímať si aj príznaky ako nádcha a zápcha. Až polovicu infikovaných totiž netrápi klasický kašeľ či horúčka, takže sa nedávajú otestovať na prítomnosť vírusu a ďalej ho šíria. Americkí odborníci uviedli, že sa stretávajú s čoraz viac ľuďmi, ktorí si myslia, že majú len chrípku, no v skutočnosti trpia covidom. "Ak si myslíte, že ste len prechladnutý, ste v každom prípade infekčný. Či už je to covid alebo prechladnutie, mali by ste zvážiť podstúpenie testu," radí Russell Vinik, hlavný lekár pre chirurgické zákroky na University of Utah Health v Salt Lake City.

Zdroj: Getty Images

Príznaky ochorenia sa menia v závislosti od nových variantov a líšia sa u mladších ľudí, ktorí dnes tvoria väčšinu prípadov. Preto je dobré vedieť rozpoznať, kedy ide o COVID-19 a kedy o klasické prechladnutie. Podľa Belindy Griffithsovej z Londýnskej kliniky Fleet Street príznaky bežného prechladnutia zahŕňajú kýchanie, tečenie z nosa a bolesť hrdla. Ďalej prezradila, že väčšina pacientov trpiacich chrípkou nemá vysoké teploty, čo je jeden z hlavných príznakov covidu, na ktorý si treba dávať pozor.

Zdroj: pixabay.com

Kristoffer Ahlerup, riaditeľ spoločnosti Enzymatica, uviedol, že vírus prechladnutia bude pravdepodobne tento rok na vzostupe. Má sa tak stať v dôsledku zníženia imunity voči chladu, pretože veľa ľudí obmedzuje sociálny kontakt a pracuje z domu. Podľa Ahlerupa existujú tri hlavné typy prechladnutia:

Prechladnutie hlavy: Ľudia, ktorí majú prechladnutú hlavu, môžu cítiť upchaté dutiny, môže ich bolieť hlava a slziť oči. "Pred spánkom si skúste napariť tvár. Doprajte si dostatok odpočinku a pite veľa tekutín, ale vyhýbajte sa konzumácii alkoholu," odporúča Ahlerup.

Prieduškové prechladnutie: Ťažoba na hrudníku je zjavným príznakom, rovnako ako bolesť v krku, horúčka a bolesti hlavy či tečenie z nosa. Mali by ste zvýšiť príjem tekutín, ale možno by stálo za to vyskúšať aj prírodné lieky, ako je citrón, med a zázvor.

Nosové prechladnutie: Toto prechladnutie spôsobí zápal sliznice. Medzi jeho typické príznaky patria nádcha alebo upchatý nos, bolesti hlavy a kýchanie. Ak chcete zmierniť príznaky nádchy, pokúste uvoľniť hlien v nose. Na uľahčenie priebehu prechladnutia vyskúšajte počas spánku použiť zvlhčovač vzduchu.