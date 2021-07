Pacient sa zázračne zotavil z príznakov dlhodobého COVIDU: Pomohol mu tento liek na iné ochorenie!

Nemeckí lekári skúmajú, či by liek BC 007, zlúčenina vyvinutá nemeckou biotechnologickou spoločnosťou Berlin Cures na liečbu srdcového zlyhania, mohol pomôcť pacientom s dlhodobým priebehom Covid-19. Podľa ich slov by to mohlo skrátiť čas zotavovanie o celé mesiace.

Pacient (59) podľa The Times dostal tento liek pôvodne na liečbu svojho glaukómu, skôr ako zdravotníci údajne zistili, že tiež pomohol zmierniť priebeh Covid-19. „Už po niekoľkých hodinách sa prejavilo zlepšenie,“ povedali lekári z Bavorska, ktorí muža ošetrovali.

Vedci teraz budú s liekom experimentovať, aby zistili, či má skutočne úspech a či dokáže pomôcť aj iným. Liek zostáva v druhej fáze klinických skúšok a musí sa ešte uviesť na trh. Podľa Berlin Cures funguje tak, že sa drží autoprotilátok, zničí ich a zabráni im v napadnutí orgánov v tele.

#BC007 was successfully used for the treatment of LongCovid Patient at @uniklinikum_er. The Patient suffered from typical long-covid symptoms. He was positive for different GPCR-autoantibodies. After single treatment, symptoms improved significantly. https://t.co/mpvZBIyTth