Žena sa po príchode domov nestačila čudovať, FOTO obrovskej spúšte: Keď našla vinníkov, začala sa vojna

LOS ANGELES - Kalifornskí kondori s celkovou populáciou niekoľkých stoviek sú ohrozeným druhom, Cindy Mickolsovej žijúcej severne od Los Angeles to tak ale v posledných dňoch zrejme nepripadá.

Pri jej domčeku sa zabývalo 15 až 20 týchto dravcov a jej dcéra uviedla, že vtáky sa s matkou pustili do vojny. Samotná prítomnosť kondorov by vraj veľmi nevadila, s poničeným vybavením a výkalmi už je to ale horšie.

Dravcov u seba doma v meste Tehachapi Mickolsová objavila v pondelok. Najmenej 13 ich vraj odpočívalo na terase a niekoľko ďalších bolo na streche. "Keď som v pondelok prišla domov, bola som ohromená a tiež som bola na kondorov naštvaná," ​​povedala denníku The New York Times (NYT). Vtáky jej totiž zničili kvetinovú výzdobu a roztrhali plachtu na bazéniku.

Médiá sa o kondorej invázii dozvedeli po tom, čo ju začala na twitteri dokumentovať dcéra pani Mickolsovej. "Cez víkend sa na dom mojej mamky zlietlo asi 15 kalifornských kondorov a urobili jej na terase peknú paseku. Ešte stále neodišli," uviedla Seana Quinterová v utorňajšom príspevku, ktorý už nazbieral vyše 55.000 lajkov.

Experti v Kalifornii evidujú len asi 160 jedincov daného druhu kondora a odhaduje sa, že v celých Spojených štátoch ich žije menej ako 500. Quinterová aj Mickolsová chápu, s ako vzácnymi návštevníkmi majú tú česť, škody na domčeku ale zážitok trochu znehodnotili. "V celom štáte voľne lieta len 160 týchto vtákov a časť z nich sa rozhodla vstúpiť do vojny s mojou matkou," uviedla Quinterová.

Jej 69-ročná matka sa v rozhovore s NYT sťažovala okrem iného na poškodené dvere na terasu. Dodala však, že "najhoršie boli exkrementy". "Je tam viac kondorích hovienok než zvláda upratať," dodala Quinterová. Výkaly dravcov sú vraj "ako betón" a z povrchov sa odstraňujú veľmi ťažko.

Kondor kalifornský môže vážiť až 11 kilogramov a rozpätie jeho krídel môže dosahovať takmer tri metre. V 80. rokoch bol druh na pokraji vyhynutia, americkej službe na ochranu divokej zveri sa ho však podarilo zachrániť množením vtákov v zajatí.

Úrad tento týždeň v reakcii na tweety Quinterovej informoval, že zvieratá sú chránené a že dom pani Mickolsovej leží v oblasti tradične obývanej kondormi. Poradil však, že proti nechcenej prítomnosti vtákov sa možno brániť krikom, tlieskaním alebo tiež tým, že ich človek osprchuje záhradnou hadicou. Mickolsová nakoniec podľa jej dcéry vodu použila len proti dvom dravcom, ktorí zostávali na streche, zatiaľ čo ostatné vtáky do stredajšieho rána dom opustili.

"Teraz sa zase potulujú so zvyškom kŕdľa na jej strome. Pozerajú. Čakajú. Robia kondorie veci," uviedla Quinterová na twitteri. V rozhovore s NYT vtipkovala, že len čakajú, až matka znovu dom opustí, "aby si mohli urobiť ďalšiu párty".