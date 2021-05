Brutálna vražda Britky v Pakistane! VIDEO Kráska (†26) si odmietla vziať muža, našli ju mŕtvu

LÁHAUR - Rodina absolventky britského práva zavraždenej v Pakistane tvrdila, že ju „policajti trikrát ignorovali“, až do svojej smrti. Mayra Zulfiqarová bola údajne zastrelená a zaškrtená podozrivými, ktorí v pondelok vtrhli do jej bytu v Láhaur, píše britský The Sun.

Britská absolventka práva si dva mesiace prenajímala byt s kamarátkou v tejto oblasti, kým ju začiatkom tohto týždňa neobjavili mŕtvu. Neďaleko tela ležal jej telefón. Teraz sa ukázalo, že Mayra už podala na miestnu políciu tri sťažnosti na vyhrážanie sa smrťou. Tvrdí to jej rodina. Konkrétne ju podala proti Saadovi Ameerovi Buttovi, ktorý ju podľa Independent Udru varoval pred „hroznými následkami“, ak sa za neho nevydá.

Ďalšia sťažnosť spočívala v nátlaku jedného z priateľov obete, ktorý sa ju snažil donútiť k takémuto kroku. Ameer Butt je jedným z dvoch mužov, ktorí už boli zatknutí a pokračuje sa v pátraní po ďalších dvoch podozrivých. Zdroj z prostredia rodiny povedal, že o ruku Mayry sa zaujímal iba jeden muž. "Bol to jeden muž, ktorý ju obťažoval, a my nevieme prečo." Možno to bolo tým, že bola z Veľkej Británie a bola veľmi pekné dievča. Mohla to byť pre neho vec postavenia.

Zdroj: Facebook/ Mayra Zulfiqar

Saad Ameer Butt ju údajne už istý čas obťažoval, a to aj napriek tomu, že Mayra bola už zasnúbená s mužom z Islamabadu, s ktorým sa stretla krátko po príchode do krajiny. Len pred dvoma mesiacmi sa presťahovala do Pakistanu z Veľkej Británie, kde bola študentkou práva na Middlesex University. Keď však pôvodne cestovala so svojou matkou Tabasaam na svadbu sesternice, údajne sa rozhodla zostať v krajine po tom, ako bola vedená na koronavírusovom červenom zozname.

Zdroj: Facebook/ Mayra Zulfiqar

Keď sa incident stal v pondelok, susedia oznámili, že pred príchodom polície začuli krik a najmenej dva výstrely. Páchateľ má byť miestnym gangstrom s prepojením na tamojšiu políciu a hoci ho Britka viackrát nahlásila na polícii, tá nekonala. "Polícia je tam veľmi skorumpovaná a neberie trestné činy proti ženám vážne."

Jej matka a otec, ktorí žijú v londýnskom Felthame, odleteli v utorok ráno do Pakistanu len pár hodín po tom, čo sa dozvedeli o smrti svojej dcéry. Vyrovnávajú sa s ňou len veľmi ťažko a trpia.