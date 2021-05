MIMORIADNE Krvavý MASAKER v blízkosti školy: Výbuch bomby! Najmenej 40 mŕtvych

VIDEÁ nie sú vhodné pre osoby s citlivou povahou!

K výbuchu došlo neďaleko školy v prevažne šiitskej štvrti Dašte Barčí na západe Kábulu. Na miesto boli vyslané sanitky, uviedol hovorca ministerstva vnútra Tarík Arián. Na sanitky zaútočil nahnevaný dav a dokonca zbil zdravotníkov, uviedol hovorca ministerstva zdravotníctva. Obyvateľov požiadal, aby spolupracovali a umožnili sanitkám dostať sa na miesto výbuchu. Podľa oboch hovorcov zranenia utrpelo najmenej 50 ľudí.

Prezident Ašraf Ghaní označil za vinníkov výbuchov povstalecké hnutie Taliban. Podľa neho tým ukazuje, že nechce riešiť situáciu v Afganistane mierovými prostriedkami. Agentúra AP uviedla, že hovorca Talibanu zodpovednosť za výbuchy odmietol a útok odsúdil.

Tlačové agentúry pripomínajú, že v minulosti na šiitske štvrte a ciele útočila teroristická organizácia Islamský štát. Táto organizácia sa tiež prihlásila o novembrovom útoku na univerzitu v Kábule, pri ktorom zahynulo najmenej 35 ľudí.

Afganské bezpečnostné sily sú teraz vo vyššom stupni pohotovosti, pretože Spojené štáty a krajiny NATO začali so sťahovaním svojich vojakov z krajiny. To by malo byť dokončené v priebehu niekoľko mesiacov.

Diplomatické zastúpenie Európskej únie v Kábule explózie odsúdilo ako teroristický čin. "Vzhľadom na to, že cieľom bola základná škola pre dievčatá, útok mieril aj na budúcnosť Afganistanu," uviedlo zastúpenie.