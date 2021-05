VIDEO Hrdinský vodič, ktorí sa zbavil lupičov: Oslavujú ho, ale vyhrážajú sa mu aj smrťou

Hrdinský vodič obrneného transportného auta, ktorý si získal virálnu slávu za svoje činy, keď na jeho obrnený nákladný automobil zaútočili v Južnej Afrike, bol po vyhrážkach smrťou umiestnený pod ochrannú stráž.

48-ročný Leo Prinsloo, bývalý policajný ostreľovač a 12-ročný veterán z elitného špeciálneho útvaru policajnej služby pre juhoafrickú políciu, si získal celosvetovú slávu po zverejnení online záznamov z neúspešnej lúpeži.

Vyhrážajú sa mu smrťou

Deon Coetzee, výkonný riaditeľ zamestnávateľa pána Prinslooa, Fortis Pro Active Defense Solutions, však pre News24 uviedol, že sa bývalému policajtovi po zverejnení v médiách vyhrážajú smrťou.

Povedal, že spoločnosť pridelila pánovi Prinsloovi a jeho rodine ochranku.

"Kvôli tomu, kto stojí za organizovaným zločinom, a že sa mu (pán Prinsloo) vyhrážajú smrťou, to berieme vážne," uviedol v stredu Coetzee.

Zdroj: YouTube/SA Trucker

Celý incident je zachytený na videu

Pán Prinsloo a jeho partner Lloyd Mtombeni sa 22. apríla na rušnej ceste v Pretórii dostali do paľby z dvoch áut lupičov. Dvaapolminútové video zaznamenané vo vnútri kabíny nákladného vozidla ukázalo, že pán Prinsloo okamžite vykonal úhybný manéver a podľa všetkého narazil do jedného z vozidiel skôr, ako spomalil.

Po tom, ako prenasledovanie pokračovalo a nákladné auto zasiahlo ďalšie „krupobitie“, sa video skončilo tak, že pán Prinsloo chytil pušku a opustil vozidlo, aby sa postavil útočníkom.

Silne obrnená Toyota Land Cruiser viezla mobilné telefóny v hodnote milióna randov - milión randov v hodnotu asi 75-tisíc eur.

Zdroj: YouTube/SA Trucker

Dôležitá vizualizácia

Prinsloo a Mtombeni začiatkom tohto týždňa hovorili o incidente so spravodajským kanálom eNCA. "Ak začínate takýto deň, musíte asi očakávať, že sa také veci stanú, pretože to pripraví vašu myseľ na to, čo musíte urobiť," povedal pán Prinsloo.

"Nie je nič, čo by ťa skutočne mohlo pripraviť na takúto situáciu na 100 percent. Prvýkrát som vedel, že tam boli, keď zazneli výstrely. Naštartuje sa inštinkt - keď trénujeme ľudí, zvyčajne im hovoríme, aby si vopred vizualizovali, čo budú robiť. Je to stav mysle a to sa do veľkej miery stalo. Predbežne som si vizualizoval, čo budem robiť, a podľa mojich najlepších schopností som urobil to, čo mi povedala moja myseľ, a v ten deň mi to vyšlo.“

Zdroj: YouTube/SA Trucker

Pán Prinsloo vedie streleckú akadémiu The Edge, kde trénuje policajtov, vojenské a bezpečnostné zložky v streľbe a boji bez zbrane.

Jeho priateľ uviedol, že nikdy nevidel, aby pán Prinsloo prejavil strach, a dodal, že so zbraňou nikdy neminie cieľ.