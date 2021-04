MIMORIADNY ONLINE Medzinárodný škandál ruských agentov v Česku: Korčok vyjadril Prahe podporu, svet čaká odvetu

Vláda sa zrejme bude zaoberať aj dopadmi prípadu na tender na výstavbu nového bloku atómovej elektrárne v Dukovanoch a reakcií na ruské vyhostenie pracovníkov ambasády ČR v Moskve.

Babiš aj Hamáček sa tiež vyslovili proti účasti ruskej spoločnosti Rosatom na rozšírenie Jadrové elektrárne Dukovany. Vláda môže firmu vyradiť zo zoznamu uchádzačov, ktorých čaká bezpečnostné preverenie.

16:10 - Slovensko bude konať až potom, keď bude mať "na stole" všetky fakty týkajúce sa udalostí v Českej republike. Rozhodnutie, ktoré padne, bude v prospech občanov a Slovenska. Na tlačovej konferencii to uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS).

Ivan Korčok o vyhostení ruských diplomatov: Odmieta mediálnu šou a tvrdé slová o stave Andreja Danka!

15:30 - Európska únia stojí jednotne a solidárne za Českom, ktoré vypovedalo 18 ruských diplomatov pre podozrenie na ruské zapojenie do výbuchu v muničnom sklade vo Vrběticiach. Po dnešnom rokovaní ministrov zahraničných vecí členských krajín to povedal šéf únijnej diplomacie Josep Borrell. Krajiny EÚ sa ale nechystajú koordinovane podporiť český postup, Praha o to ani nepožiadala, dodal Borrell.

15:23 - "Teraz už by som vyhostil všetkých. Je to vážna vyhrotená situácia, už nejde o diplomatickú prestrelku, kedy je možné postupovať recipročne. Tu ide o škandál medzinárodného formátu, ktorý má črty štátneho terorizmu," uviedol bývalý český velvyslanec v Rusku a diplomat Petr Kolář v rozhovore pre Novinky.

Zamestnanci ambasády sa objímajú počas odchodu z veľvyslanectva Českej republiky v Moskve v pondelok 19. apríla 2021. Zdroj: TASR/ AP

14:41 - Pre vyhostených ruských diplomatov priletelo na pražské Letisko Václava Havla vládne lietadlo Iľjušin 96-300. Pristál okolo 14:20. Vyletel z moskovského letiska Vnukovo. Dnešný prílet ruského špeciálu potvrdila bez ďalších podrobností aj hovorkyňa pražského letiska Klára Divíšková.

14:34 - České zistenia o okolnostiach výbuchu muničného skladu vo Vrběticiach z roku 2014 vyvolávajú obavy, Nemecko preto má záujem o objasnenie incidentu, zatiaľ ale Berlín o možnej odpovedi na obvinenia Ruska hovoriť nechce. Povedala to dnes vládna hovorkyňa Ulrike Demmerová.

Zamestnanci veľvyslanectva nakladajú kufre do auta pred veľvyslanectvom Českej republiky v Moskve v pondelok 19. apríla 2021. Zdroj: TASR/ AP

14:26 - Vedenie Prahy vyzvalo vládu, aby vyjednala s Ruskom navrátenie časti Stromovky, ktorú zabralo v roku 1968 po invázii vojsk Varšavskej zmluvy. Magistrát chce, aby sa rozloha ruskej ambasády vrátila do stavu pred 21. augustom 1968 a mesto by tam obnovilo verejne prístupnú zeleň. Vedenie Prahy chce tiež znížiť počet parkovacích miest vyhradených pre veľvyslanectvo.

14:14 - Bulharská ministerka Ekaterina Zacharievová ponúkla Česku prípadnú pomoc tamojších bezpečnostných zložiek pri vyšetrovaní prípadu. "Narušenie (českej) zvrchovanosti Ruskom je absolútne neprijateľné," uviedla na twitteri ministerka.

At today’s #FAC expressed full solidarity with the Czech Republic. The violations by Russia of its sovereignty are totally unacceptable. Bulgaria is ready to help & cooperate – if needed, the Czech investigation of the 2014 explosion. @jhamacek pic.twitter.com/GxYlYf4f2h