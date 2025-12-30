Utorok30. december 2025, meniny má Dávid, zajtra Silvester

Prokuratúra v Mníchove zastavila vyšetrovanie miliardára Usmanova: Zaplatí desať miliónov eur

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
TASR

BERLÍN - Prokuratúra v Mníchove výmenou za pokutu desať miliónov eur ukončila stíhanie ruského miliardára uzbeckého pôvodu Ališera Usmanova za porušenie zákona o zahraničnom obchode. Usmanovovi právnici uviedli, že ich klient s tým súhlasil, informuje agentúra Reuters a DPA.

Prokuratúra vyšetrovala Usmanova pre podozrenie z dvoch porušení zákona o zahraničnom obchode a možného porušenia sankcií EÚ uvalených na Rusko za inváziu jeho síl na Ukrajinu. V zdôvodnení svojho rozhodnutia uviedla, že vyšetrovanie zastavila so súhlasom Krajinského súdu v Mníchove vzhľadom na „osobitné okolnosti tohto konkrétneho prípadu“. Okrem množstva právnych otázok zohľadnila najmä to, že niektoré z priestupkov boli formálne.

Usmanov bol podozrivým

Usmanov bol podozrivý z toho, že medzi aprílom a septembrom 2022 prostredníctvom spoločností so sídlom v zahraničí zaplatil približne 1,5 milióna eur za stráženie dvoch nehnuteľností v bavorskej obci Rottach-Egern. Prokuratúra tiež tvrdila, že Spolkovému úradu pre hospodárstvo a kontrolu vývozu (BAFA) v súvislosti so sankciami nepriznal rôzne cennosti ako šperky, obrazy a vína. Usmanov akékoľvek pochybenie poprel.

Podľa svojich právnikov Usmanov nemá žiadne väzby na spoločnosti, ktoré údajné platby uskutočnili, a nevlastní ani nekontroluje predmetné nehnuteľnosti. Tiež tvrdili, že sankcie EÚ sa na vyšetrovanie priamo nevzťahovali. Zaplatená suma, z ktorej pôjde 8,5 milióna eur do štátneho rozpočtu Bavorska, nie je podľa nich ani pokutou, ani formou trestu.

Už v novembri 2024 prokuratúra vo Frankfurte nad Mohanom za podobných podmienok zastavila vyšetrovanie Usmanova v kauze prania špinavých peňazí. Podnikateľ vtedy musel zaplatiť 1,5 milióna eur niekoľkým charitatívnym organizáciám a 2,5 milióna eur išlo do štátnej pokladnice. Usmanov, ktorého čistý majetok má podľa rebríčka Bloomberg Billionaires Index hodnotu 18,8 miliardy dolárov, je jedným z najbohatších Rusov a je na niekoľkých sankčných zoznamoch. Svoj majetok nazhromaždil predovšetkým v baníctve, oceliarstve, telekomunikačných a internetových spoločnostiach, ako aj v mediálnom a športovom sektore.

Ekonomika

Zvyšovanie dôchodkov, nové životné minimum či pomoc rodinám: Erik Tomáš avizuje veľké zmeny!
Zvyšovanie dôchodkov, nové životné minimum či pomoc rodinám: Erik Tomáš avizuje veľké zmeny!
Menej voľna, vyššie dane aj odvody: Konsolidácia zabolí hlavne pracujúcich, varujú odbory!
Menej voľna, vyššie dane aj odvody: Konsolidácia zabolí hlavne pracujúcich, varujú odbory!
Končí diskriminácia v dôchodkoch: Štát mení pravidlá, penzie pôjdu hore, má to však háčik!
Končí diskriminácia v dôchodkoch: Štát mení pravidlá, penzie pôjdu hore, má to však háčik!
Toto číslo si okamžite uložte do mobilu: Od nového roka prichádza zmena, ktorá vám môže zachrániť nervy aj krk!
Toto číslo si okamžite uložte do mobilu: Od nového roka prichádza zmena, ktorá vám môže zachrániť nervy aj krk!

Varenie a recepty

10 výborných nátierok na Silvestra. Rýchle recepty, vďaka ktorým bude občerstvenie ihneď na stole.
10 výborných nátierok na Silvestra. Rýchle recepty, vďaka ktorým bude občerstvenie ihneď na stole.
Čo na párty? Jedine tieto šunkovo sýrové jednohubky. Najjednoduchšie slané pečivo.
Čo na párty? Jedine tieto šunkovo sýrové jednohubky. Najjednoduchšie slané pečivo.
Silvestrovské pohostenie pre návštevu: Mozzarellové kolieska
Silvestrovské pohostenie pre návštevu: Mozzarellové kolieska
Chuťovky
Silvestrovské chuťovky: Z mála surovín, no s veľkým efektom
Silvestrovské chuťovky: Z mála surovín, no s veľkým efektom
Výber receptov

Šport

Obranná mizéria nemá konca: Liverpool sa rozlúčil s dôležitým členom prvého tímu
Obranná mizéria nemá konca: Liverpool sa rozlúčil s dôležitým členom prvého tímu
Premier League
VIDEO Štart ako z rozprávky: Slováci v úvode zaskočili Američanov, strhla sa parádna gólová prestrelka
VIDEO Štart ako z rozprávky: Slováci v úvode zaskočili Američanov, strhla sa parádna gólová prestrelka
Hokejová reprezentácia do 20 rokov
VIDEO Fantázia v pohybe! Český supertalent strelil gól turnaja, túto lahôdku musíte vidieť
VIDEO Fantázia v pohybe! Český supertalent strelil gól turnaja, túto lahôdku musíte vidieť
MS v hokeji do 20 rokov
25 odhodlaných bojovníkov: Päťgólový kanonier Chrenko je presvedčený, že náš čas ešte príde
25 odhodlaných bojovníkov: Päťgólový kanonier Chrenko je presvedčený, že náš čas ešte príde
Hokejová reprezentácia do 20 rokov

Auto-moto

50 rokov BMW radu 3 – jedného zo základných kameňov úspechu značky
50 rokov BMW radu 3 – jedného zo základných kameňov úspechu značky
Zaujímavosti
TEST: Renault Espace - nikomu to nepovedzte, ale MPV žije ďalej
TEST: Renault Espace - nikomu to nepovedzte, ale MPV žije ďalej
Klasické testy
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
Doprava
TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Máte v roku 2026 šancu na kariérny posun? Tento KVÍZ odhalí pravdu, ako na tom ste!
Máte v roku 2026 šancu na kariérny posun? Tento KVÍZ odhalí pravdu, ako na tom ste!
Kariérny rast
6 vecí, ktoré personalisti kontrolujú ešte pred tým, než vás pozvú na pohovor – a prečo môže rozhodnúť detail
6 vecí, ktoré personalisti kontrolujú ešte pred tým, než vás pozvú na pohovor – a prečo môže rozhodnúť detail
Pracovný pohovor
Prečo top manažéri denne robia túto jednu vec a vy nie? Toto je tajomstvo ich úspechu
Prečo top manažéri denne robia túto jednu vec a vy nie? Toto je tajomstvo ich úspechu
Motivácia a produktivita
Tieto povolania majú vysoký plat, ale nikto ich nechce robiť. Prečo je to tak?
Tieto povolania majú vysoký plat, ale nikto ich nechce robiť. Prečo je to tak?
Trendy na trhu práce

Technológie

Ako skončí vesmír? Toto sú tri najpravdepodobnejšie konce všetkého, čo poznáme. Ani jeden sa ti nebude páčiť
Ako skončí vesmír? Toto sú tri najpravdepodobnejšie konce všetkého, čo poznáme. Ani jeden sa ti nebude páčiť
Vesmír
Ukrajinci ukázali Bohdanu na podvozku Tatry 8×8. Toto je delo, ktoré po výstrele dokáže okamžite zmiznúť
Ukrajinci ukázali Bohdanu na podvozku Tatry 8×8. Toto je delo, ktoré po výstrele dokáže okamžite zmiznúť
Armádne technológie
Izrael práve zaradil do výzbroje bojový laser Iron Beam. Drony bude ničiť za pár centov
Izrael práve zaradil do výzbroje bojový laser Iron Beam. Drony bude ničiť za pár centov
Armádne technológie
Prišiel ti e-mail o cudzom prihlásení sa do tvojho Gmail účtu? Takto zistíš, či je to pravda bez toho, aby ťa hackli
Prišiel ti e-mail o cudzom prihlásení sa do tvojho Gmail účtu? Takto zistíš, či je to pravda bez toho, aby ťa hackli
Návody

Bývanie

Ako rekonštruovať starý dom? 7 dobrých rád, ktoré by ste mali počuť, kým sa pustíte do prác
Ako rekonštruovať starý dom? 7 dobrých rád, ktoré by ste mali počuť, kým sa pustíte do prác
Je luxusný, ale mohol by ísť mnohým príkladom! Dal prácu 200 remeselníkom a uctil si dedičstvo, tradície a ľudskú prácu
Je luxusný, ale mohol by ísť mnohým príkladom! Dal prácu 200 remeselníkom a uctil si dedičstvo, tradície a ľudskú prácu
Čo je nivelizácia a dilatácia a prečo treba krytinu aklimatizovať? Tieto pojmy musíte poznať, kým začnete klásť podlahu
Čo je nivelizácia a dilatácia a prečo treba krytinu aklimatizovať? Tieto pojmy musíte poznať, kým začnete klásť podlahu
8 dizajnérskych trikov, ktoré by ste mali poznať, keď máte malú spálňu. Bude pôsobiť väčšia aj bez búrania!
8 dizajnérskych trikov, ktoré by ste mali poznať, keď máte malú spálňu. Bude pôsobiť väčšia aj bez búrania!

Pre kutilov

Domáci rozmrazovač skiel za pár minút: Funguje lepšie, než čakáte, a vyjde vás pár centov
Domáci rozmrazovač skiel za pár minút: Funguje lepšie, než čakáte, a vyjde vás pár centov
Údržba a opravy
Zimné zavlažovanie ihličnanov a mladých stromov – prečo môže viac uškodiť než pomôcť
Zimné zavlažovanie ihličnanov a mladých stromov – prečo môže viac uškodiť než pomôcť
Záhrada
Hmoždinky do sadrokartónu a najčastejšia chyba, pre ktorú veci padajú zo steny
Hmoždinky do sadrokartónu a najčastejšia chyba, pre ktorú veci padajú zo steny
Stavebný materiál
Pred praním riflí vždy urobte túto jednu vec, budú krajšie a vydržia celé roky
Pred praním riflí vždy urobte túto jednu vec, budú krajšie a vydržia celé roky
Údržba a opravy

Stream naživo

Princ a princezná z Walesu smerujú k šťastnému roku: Kate preberie vedenie, Williamovi sa splnia sny
Zahraničné celebrity
Princ a princezná z Walesu smerujú k šťastnému roku: Kate preberie vedenie, Williamovi sa splnia sny
