Prokuratúra v Mníchove zastavila vyšetrovanie miliardára Usmanova: Zaplatí desať miliónov eur

BERLÍN - Prokuratúra v Mníchove výmenou za pokutu desať miliónov eur ukončila stíhanie ruského miliardára uzbeckého pôvodu Ališera Usmanova za porušenie zákona o zahraničnom obchode. Usmanovovi právnici uviedli, že ich klient s tým súhlasil, informuje agentúra Reuters a DPA.
Prokuratúra vyšetrovala Usmanova pre podozrenie z dvoch porušení zákona o zahraničnom obchode a možného porušenia sankcií EÚ uvalených na Rusko za inváziu jeho síl na Ukrajinu. V zdôvodnení svojho rozhodnutia uviedla, že vyšetrovanie zastavila so súhlasom Krajinského súdu v Mníchove vzhľadom na „osobitné okolnosti tohto konkrétneho prípadu“. Okrem množstva právnych otázok zohľadnila najmä to, že niektoré z priestupkov boli formálne.
Usmanov bol podozrivý z toho, že medzi aprílom a septembrom 2022 prostredníctvom spoločností so sídlom v zahraničí zaplatil približne 1,5 milióna eur za stráženie dvoch nehnuteľností v bavorskej obci Rottach-Egern. Prokuratúra tiež tvrdila, že Spolkovému úradu pre hospodárstvo a kontrolu vývozu (BAFA) v súvislosti so sankciami nepriznal rôzne cennosti ako šperky, obrazy a vína. Usmanov akékoľvek pochybenie poprel.
Podľa svojich právnikov Usmanov nemá žiadne väzby na spoločnosti, ktoré údajné platby uskutočnili, a nevlastní ani nekontroluje predmetné nehnuteľnosti. Tiež tvrdili, že sankcie EÚ sa na vyšetrovanie priamo nevzťahovali. Zaplatená suma, z ktorej pôjde 8,5 milióna eur do štátneho rozpočtu Bavorska, nie je podľa nich ani pokutou, ani formou trestu.
Už v novembri 2024 prokuratúra vo Frankfurte nad Mohanom za podobných podmienok zastavila vyšetrovanie Usmanova v kauze prania špinavých peňazí. Podnikateľ vtedy musel zaplatiť 1,5 milióna eur niekoľkým charitatívnym organizáciám a 2,5 milióna eur išlo do štátnej pokladnice. Usmanov, ktorého čistý majetok má podľa rebríčka Bloomberg Billionaires Index hodnotu 18,8 miliardy dolárov, je jedným z najbohatších Rusov a je na niekoľkých sankčných zoznamoch. Svoj majetok nazhromaždil predovšetkým v baníctve, oceliarstve, telekomunikačných a internetových spoločnostiach, ako aj v mediálnom a športovom sektore.