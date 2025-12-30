Ako dlho sú mrazené potraviny naozaj bezpečné? Lekár prezradil pravdu! Ak robíte TÚTO chybu, jedlo musí ísť do koša

LONDÝN - Mrazené potraviny považujeme za záchranu v kuchyni a často ich bez váhania skladujeme celé mesiace, niekedy aj roky. Sociálnymi sieťami však zarezonovalo varovanie lekára, ktoré spochybňuje, čo v skutočnosti znamená dátum spotreby na obale. Viete naozaj, akú trvanlivosť má mrazené jedlo?
Na sociálnych sieťach sa už neraz objavil lekár, ktorý si získal popularitu tým, že rozoberá virálne „zdravotné zázraky“ a mýty. Vyjadroval sa k rôznym pochybným detoxikačným kúram, „antichrápacím“ pomôckam či iným trendom, ktoré kolujú internetom. Tentoraz sa však Karan Raj rozhodol venovať téme, ktorá sa týka takmer každej domácnosti – mrazeným potravinám.
Je bezpečné konzumovať mrazené jedlo po dátume spotreby?
V jednom z virálnych videí si všimol rodinu, ktorá sa chystala pripraviť mrazenú zeleninu, hoci dátum spotreby na obale uvádzal február 2023. Produkt bol teda v tom čase už takmer dva roky po odporúčanom termíne. To vyvolalo otázku, ktorú si kladie mnoho ľudí: Je bezpečné konzumovať mrazené jedlo, aj keď už dávno prekročilo dátum na obale?
Podľa lekára je odpoveď pre mnohých prekvapivá. Vysvetľuje, že z pohľadu bezpečnosti sa pri potravinách uchovávaných v mrazničke dátum spotreby v podstate „nezastaví“. Ak sú potraviny skladované pri stabilnej nízkej teplote, riziko otravy je minimálne aj po dlhšom čase. Zároveň však upozorňuje, že bezpečnosť neznamená automaticky aj kvalitu.
Jedlo začne oxidovať
Pri dlhodobom mrazení totiž dochádza k javu známemu ako „spálenie mrazom“. Na povrchu potravín sa začnú tvoriť kryštáliky ľadu, jedlo postupne stráca vlhkosť a oxiduje. Výsledkom je zmena chuti, vône aj štruktúry. Mäso sa môže stať tvrdým a suchým, zelenina zasa mäkkou a vodnatou. Postupom času môže klesať aj ich výživová hodnota.
Aby ste tieto negatívne zmeny spomalili, odporúča minimalizovať kontakt potravín so vzduchom. Namiesto pevných plastových nádob sú podľa neho vhodnejšie vzduchotesné vrecká, z ktorých pred vložením do mrazničky vytlačíte čo najviac vzduchu. Takto si jedlo zachová svoju chuť aj kvalitu podstatne dlhšie.