Obrovská HANBA: Slávnu herečku a jej exmanžela VYSŤAHOVALI z domu... Neplatili nájomné!

LOS ANGELES - Hollywoodska herečka Denise Richards a jej exmanžel Aaron Phypers majú vážny problém. Zo svojho luxusného domu v kalifornskom Calabasase sa musia vysťahovať - dôvodom je obrovský dlh na nájomnom, ktorý presahuje 84-tisíc dolárov.
Podľa súdnych dokumentov ku ktorým sa dostal portál Page Six, sudca Najvyššieho súdu v Los Angeles v piatok vyhovel žiadosti prenajímateľa a nariadil ich vysťahovanie. Dvojica si podľa žaloby dlhodobo neplnila finančné povinnosti a nájom jednoducho neplatila.
Prenajímateľ zároveň požaduje, aby bývalí manželia uhradili aj právne poplatky a škody, ktoré mali na nehnuteľnosti vzniknúť. Richards a Phypers podpísali nájomnú zmluvu ešte v júni 2020 a zaplatili kauciu vo výške 24-tisíc dolárov. Herečka však v dome už dlhší čas nebýva. V čase ich búrlivého rozvodu, po takmer šiestich rokoch manželstva, sa z nehnuteľnosti odsťahovala.
V súdnych dokumentoch z augusta tvrdila, že dom opustila už pred dvoma rokmi. Myslela si pritom, že Phypersova rodina tam zostane len dočasne. Situácia sa však podľa jej slov vymkla spod kontroly.
Bývalá hviezda reality šou Real Houswives of Beverly Hills mala exmanželovi oznámiť, že od januára preberá zodpovednosť za platenie nájomného on. Jeho rodina totiž v dome naďalej bývala a odmietla sa vysťahovať. Prenajímateľ sa vraj snažil Phypersa kontaktovať celé mesiace, no bez úspechu. Keďže v zmluve figurujú mená oboch exmanželov, výpoveď z nájmu bola doručená obom.
Richards navyše tvrdí, že Phypers a jeho rodina dom výrazne poškodili. Stav nehnuteľnosti opísala ako chaotický a zanedbaný. Napätie medzi bývalými manželmi ešte viac vyhrotilo novembrové rozhodnutie súdu, ktorý herečke udelil trvalý zákaz priblíženia voči Phypersovi. Tvrdila, že ju počas manželstva dlhodobo zneužíval, čo on opakovane poprel.
Len o pár týždňov neskôr však Phypers podal žiadosť o mimoriadne pojednávanie v prípade výživného. V dokumentoch uviedol, že mu hrozí bezdomovectvo a vysťahovanie "kdekoľvek". Tvrdí, že dlhuje až 125-tisíc dolárov na nájomnom a ďalších vyše 10-tisíc dolárov na poplatkoch združeniu vlastníkov.
Situácia je podľa jeho slov kritická. Okrem nájomného má mať obrovské nedoplatky aj za energie - tisíce dolárov za vodu, plyn, elektrinu či odvod odpadu. „Doslova hrozí, že skončím na ulici bez auta a bez telefónu, ak sa pojednávanie neposunie na skorší termín,“ uviedol súdu.