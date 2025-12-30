Utorok30. december 2025, meniny má Dávid, zajtra Silvester

Obrovská radosť jojkárskeho moderátora: Už sú ŠTYRIA!

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (14)
(Zdroj: Instagram DG)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

PRAHA - Jojkársky moderátor prežíva mimoriadne šťastné obdobie. Obľúbený moderátor sa stal dvojnásobným otcom. S manželkou doma privítali ďalšieho syna. Nový prírastok do rodiny dostal meno s hlbokým významom.

Moderátor šou Česko Slovensko má talent David Gránský prežíva jedno z najkrajších období svojho života. Stal sa dvojnásobným otcom. Do rodiny pribudol ďalší chlapček. Ten dostal meno s hlbokým významom a bohatou tradíciou. Gránský už počas leta naznačil na sociálnych sieťach, že ich doma čaká veľká zmena. „Len čo sme si trochu oddýchli… Ideme znovu!“ napísal v auguste k fotografii s tehotnou manželkou Nikolou a ich prvorodeným synom Mateom (3).

Krátko nato manželia potvrdili, že sa opäť tešia na chlapčeka. Po narodení bábätka je už všetko jasné – najmladší člen rodiny Gránskych dostal meno Benjamin. Ide o meno hebrejského pôvodu, ktoré v preklade znamená „najmladší milovaný syn“. Šťastný otec sa krátko po pôrode podelil o radosť aj so svojimi fanúšikmi a zverejnil dojímavú fotografiu. Jeho profil okamžite zaplavili gratulácie a milé odkazy od kolegov i známych tvárí. David a Nikola si svoje „áno“ povedali po desiatich rokoch spoločného vzťahu v roku 2019.

Obrovská radosť jojkárskeho moderátora:
Zobraziť galériu (14)
 (Zdroj: Instagram DG)

Obrovská radosť jojkárskeho moderátora: S manželkou čakajú druhé dieťatko! Prečítajte si tiež

Obrovská radosť jojkárskeho moderátora: S manželkou čakajú druhé dieťatko!

O tri roky neskôr sa z nich stali rodičia syna Matea. Ich rodičovská cesta však nebola bez bolesti – ešte pred jeho narodením prežili veľmi ťažké obdobie, keď o svoje prvé bábätko prišli počas tehotenstva. Smutnú správu sa Davidova manželka dozvedela pri rutinnom vyšetrení, keď jej lekár oznámil, že srdiečko dieťatka už nebije. Gránský patrí medzi výrazné tváre najmä u našich západných susedov.

V Česku pravidelne účinkuje v populárnych seriáloch, ako sú Zoo, Modrý kód či Ohnivý kuře. Slovenskí diváci si ho môžu pamätať najmä ako moderátora šou Česko Slovensko má talent, ktorá sa vysiela na obrazovkách TV JOJ od roku 2018. Spočiatku ju moderoval po boku komičky Lujzy Garajovej-Schramekovej, neskôr ju vystriedala Jasmina Alagič. Moderátorská dvojica si u divákov získala veľké sympatie.

Viac o téme: David Gránský
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Táňa Pauhofová
Zemetrasenie v SND: Päť hercov dostalo VÝPOVEĎ... Končí aj Pauhofová!
Domáci prominenti
Lela a Karlos Vémola
Naoko luxus, v zákulisí boj o peniaze! Väzba Vémolu odhalila šokujúcu pravdu: Lelu odrezal od peňazí!
Domáci prominenti
Adela Vinczeová a Sajfa
Po mesiacoch mlčania vyšla Adela s pravdou von: Prečo som váhala ísť do JOJky! Bol za tým chlap
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Barbora Brezová
Sexi doktorka zo Záhad tela: Ukázala, čo skrýva pod plášťom... Wau, poriadne NAMAKANÉ TELO!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Kaliňák na tlačovej konferencii predstavil plány rezortu do roku 2026
Kaliňák na tlačovej konferencii predstavil plány rezortu do roku 2026
Správy
Lyžovačka na severnej strane strediska Jasná
Lyžovačka na severnej strane strediska Jasná
Správy
Po mesiacoch mlčania vyšla Adela s pravdou von: Prečo som váhala ísť do JOJky! Bol za tým chlap
Po mesiacoch mlčania vyšla Adela s pravdou von: Prečo som váhala ísť do JOJky! Bol za tým chlap
Prominenti

Domáce správy

Konsolidácia zasiahne celé SND:
Konsolidácia zasiahne celé SND: Divadlo ruší celkovo takmer desať percent miest
Domáce
Slováci ju už začali
Slováci ju už začali hromadne využívať: Počuli ste o nej a viete, aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Erik Tomáš
Sociálna poisťovňa sprístupní prognózu dôchodkov, uviedol Erik Tomáš
Domáce
Silvester v Prešove: Uzávierky ulíc, hudba, beh a zmeny v MHD
Silvester v Prešove: Uzávierky ulíc, hudba, beh a zmeny v MHD
Prešov

Zahraničné

Tragédia známeho boxera: Prežil
Tragédia známeho boxera: Prežil hrôzostrašnú nehodu, jeho priatelia toľko šťastia nemali!
Zahraničné
Prokuratúra v Mníchove zastavila
Prokuratúra v Mníchove zastavila vyšetrovanie miliardára Usmanova: Zaplatí desať miliónov eur
Zahraničné
raketový systém Orešnik
Veľká ceremónia v Bielorusku: Zerejnili zábery z nasadenia ruských rakiet Orešnik
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Rusko hlási
MIMORIADNY ONLINE Rusko hlási dobytie dvoch dedín na Ukrajine! Kyjev zase zásah prístavnej infraštruktúry
Zahraničné

Prominenti

FOTO Vémola má podstúpiť operáciu
PRVÉ FOTO Vémolu z basy! Karlosa budú operovať za mrežami... Čo povedala Lela deťom?
Zahraniční prominenti
Obrovská radosť jojkárskeho moderátora:
Obrovská radosť jojkárskeho moderátora: Už sú ŠTYRIA!
Domáci prominenti
Obrovská HANBA: Slávnu herečku
Obrovská HANBA: Slávnu herečku a jej exmanžela VYSŤAHOVALI z domu... Neplatili nájomné!
Zahraniční prominenti
FOTO Titulná pieseň k filmu
Rózsova verzia im nie je po chuti: Toto je vraj nová hymna Slovákov! A má v tom prsty Štúr...
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Ako dlho sú mrazené
Ako dlho sú mrazené potraviny naozaj bezpečné? Lekár prezradil pravdu! Ak robíte TÚTO chybu, jedlo musí ísť do koša
Zaujímavosti
Po 40 rokoch reštaurujú
Po 40 rokoch reštaurujú stĺp Marka Aurélia v Ríme, konečne vidno všetky úžasné detaily!
dromedar.sk
REKORDY v doprave a
REKORDY v doprave a jedle! Bolt zverejnil prehľad za rok 2025: Aká bola najdlhšia trasa a čo Slováci objednávajú najviac?
Zaujímavosti
Historici v úžase: Takto
Historici v úžase: Takto vyzeral Ježiš Kristus na najstaršej freske v Turecku! Zabudnite na svoje predstavy
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci ju už začali
Slováci ju už začali hromadne využívať: Počuli ste o nej a viete, aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce
Čas na prestup v
Čas na prestup v známej stanici sa výrazne skráti: Žilinský kraj hlási viaceré novinky
zilina.zoznam.sk

Ekonomika

Zvyšovanie dôchodkov, nové životné minimum či pomoc rodinám: Erik Tomáš avizuje veľké zmeny!
Zvyšovanie dôchodkov, nové životné minimum či pomoc rodinám: Erik Tomáš avizuje veľké zmeny!
Menej voľna, vyššie dane aj odvody: Konsolidácia zabolí hlavne pracujúcich, varujú odbory!
Menej voľna, vyššie dane aj odvody: Konsolidácia zabolí hlavne pracujúcich, varujú odbory!
Končí diskriminácia v dôchodkoch: Štát mení pravidlá, penzie pôjdu hore, má to však háčik!
Končí diskriminácia v dôchodkoch: Štát mení pravidlá, penzie pôjdu hore, má to však háčik!
Toto číslo si okamžite uložte do mobilu: Od nového roka prichádza zmena, ktorá vám môže zachrániť nervy aj krk!
Toto číslo si okamžite uložte do mobilu: Od nového roka prichádza zmena, ktorá vám môže zachrániť nervy aj krk!

Varenie a recepty

10 výborných nátierok na Silvestra. Rýchle recepty, vďaka ktorým bude občerstvenie ihneď na stole.
10 výborných nátierok na Silvestra. Rýchle recepty, vďaka ktorým bude občerstvenie ihneď na stole.
Čo na párty? Jedine tieto šunkovo sýrové jednohubky. Najjednoduchšie slané pečivo.
Čo na párty? Jedine tieto šunkovo sýrové jednohubky. Najjednoduchšie slané pečivo.
Silvestrovské pohostenie pre návštevu: Mozzarellové kolieska
Silvestrovské pohostenie pre návštevu: Mozzarellové kolieska
Chuťovky
Silvestrovské chuťovky: Z mála surovín, no s veľkým efektom
Silvestrovské chuťovky: Z mála surovín, no s veľkým efektom
Výber receptov

Šport

Obranná mizéria nemá konca: Liverpool sa rozlúčil s dôležitým členom prvého tímu
Obranná mizéria nemá konca: Liverpool sa rozlúčil s dôležitým členom prvého tímu
Premier League
VIDEO Štart ako z rozprávky: Slováci v úvode zaskočili Američanov, strhla sa parádna gólová prestrelka
VIDEO Štart ako z rozprávky: Slováci v úvode zaskočili Američanov, strhla sa parádna gólová prestrelka
Hokejová reprezentácia do 20 rokov
VIDEO Fantázia v pohybe! Český supertalent strelil gól turnaja, túto lahôdku musíte vidieť
VIDEO Fantázia v pohybe! Český supertalent strelil gól turnaja, túto lahôdku musíte vidieť
MS v hokeji do 20 rokov
25 odhodlaných bojovníkov: Päťgólový kanonier Chrenko je presvedčený, že náš čas ešte príde
25 odhodlaných bojovníkov: Päťgólový kanonier Chrenko je presvedčený, že náš čas ešte príde
Hokejová reprezentácia do 20 rokov

Auto-moto

50 rokov BMW radu 3 – jedného zo základných kameňov úspechu značky
50 rokov BMW radu 3 – jedného zo základných kameňov úspechu značky
Zaujímavosti
TEST: Renault Espace - nikomu to nepovedzte, ale MPV žije ďalej
TEST: Renault Espace - nikomu to nepovedzte, ale MPV žije ďalej
Klasické testy
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
Doprava
TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Máte v roku 2026 šancu na kariérny posun? Tento KVÍZ odhalí pravdu, ako na tom ste!
Máte v roku 2026 šancu na kariérny posun? Tento KVÍZ odhalí pravdu, ako na tom ste!
Kariérny rast
6 vecí, ktoré personalisti kontrolujú ešte pred tým, než vás pozvú na pohovor – a prečo môže rozhodnúť detail
6 vecí, ktoré personalisti kontrolujú ešte pred tým, než vás pozvú na pohovor – a prečo môže rozhodnúť detail
Pracovný pohovor
Prečo top manažéri denne robia túto jednu vec a vy nie? Toto je tajomstvo ich úspechu
Prečo top manažéri denne robia túto jednu vec a vy nie? Toto je tajomstvo ich úspechu
Motivácia a produktivita
Tieto povolania majú vysoký plat, ale nikto ich nechce robiť. Prečo je to tak?
Tieto povolania majú vysoký plat, ale nikto ich nechce robiť. Prečo je to tak?
Trendy na trhu práce

Technológie

Samsung televízory dostanú novú funkciu. Väčšina ľudí si až teraz uvedomí, koľko spomienok má zabudnutých
Samsung televízory dostanú novú funkciu. Väčšina ľudí si až teraz uvedomí, koľko spomienok má zabudnutých
Samsung
Ako skončí vesmír? Toto sú tri najpravdepodobnejšie konce všetkého, čo poznáme. Ani jeden sa ti nebude páčiť
Ako skončí vesmír? Toto sú tri najpravdepodobnejšie konce všetkého, čo poznáme. Ani jeden sa ti nebude páčiť
Vesmír
Ukrajinci ukázali Bohdanu na podvozku Tatry 8×8. Toto je delo, ktoré po výstrele dokáže okamžite zmiznúť
Ukrajinci ukázali Bohdanu na podvozku Tatry 8×8. Toto je delo, ktoré po výstrele dokáže okamžite zmiznúť
Armádne technológie
Izrael práve zaradil do výzbroje bojový laser Iron Beam. Drony bude ničiť za pár centov
Izrael práve zaradil do výzbroje bojový laser Iron Beam. Drony bude ničiť za pár centov
Armádne technológie

Bývanie

Ako rekonštruovať starý dom? 7 dobrých rád, ktoré by ste mali počuť, kým sa pustíte do prác
Ako rekonštruovať starý dom? 7 dobrých rád, ktoré by ste mali počuť, kým sa pustíte do prác
Je luxusný, ale mohol by ísť mnohým príkladom! Dal prácu 200 remeselníkom a uctil si dedičstvo, tradície a ľudskú prácu
Je luxusný, ale mohol by ísť mnohým príkladom! Dal prácu 200 remeselníkom a uctil si dedičstvo, tradície a ľudskú prácu
Čo je nivelizácia a dilatácia a prečo treba krytinu aklimatizovať? Tieto pojmy musíte poznať, kým začnete klásť podlahu
Čo je nivelizácia a dilatácia a prečo treba krytinu aklimatizovať? Tieto pojmy musíte poznať, kým začnete klásť podlahu
8 dizajnérskych trikov, ktoré by ste mali poznať, keď máte malú spálňu. Bude pôsobiť väčšia aj bez búrania!
8 dizajnérskych trikov, ktoré by ste mali poznať, keď máte malú spálňu. Bude pôsobiť väčšia aj bez búrania!

Pre kutilov

Domáci rozmrazovač skiel za pár minút: Funguje lepšie, než čakáte, a vyjde vás pár centov
Domáci rozmrazovač skiel za pár minút: Funguje lepšie, než čakáte, a vyjde vás pár centov
Údržba a opravy
Zimné zavlažovanie ihličnanov a mladých stromov – prečo môže viac uškodiť než pomôcť
Zimné zavlažovanie ihličnanov a mladých stromov – prečo môže viac uškodiť než pomôcť
Záhrada
Hmoždinky do sadrokartónu a najčastejšia chyba, pre ktorú veci padajú zo steny
Hmoždinky do sadrokartónu a najčastejšia chyba, pre ktorú veci padajú zo steny
Stavebný materiál
Pred praním riflí vždy urobte túto jednu vec, budú krajšie a vydržia celé roky
Pred praním riflí vždy urobte túto jednu vec, budú krajšie a vydržia celé roky
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Prečo sa ľudia na Silvestra najčastejšie rozhodnú ukončiť alebo začať vzťah? Psychológovia majú jasné vysvetlenie
Partnerské vzťahy
Prečo sa ľudia na Silvestra najčastejšie rozhodnú ukončiť alebo začať vzťah? Psychológovia majú jasné vysvetlenie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Tragédia známeho boxera: Prežil
Zahraničné
Tragédia známeho boxera: Prežil hrôzostrašnú nehodu, jeho priatelia toľko šťastia nemali!
Po schválení trestnej novely
Domáce
Po schválení trestnej novely začalo PEKLO: Kaliňák je zo Žilinku prekvapený, v čom tam akože vidí porušenie?
V Žiarskej doline došlo
Domáce
V Žiarskej doline došlo pred Silvestrom takmer ku tragédii: Padajúci strom a štyria zranení turisti!
Ilustračné foto
Domáce
Kolaps na železnici pri Zlatých Moravciach: Zrážka vlaku s autom ochromila dopravu

Ďalšie zo Zoznamu