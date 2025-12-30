Obrovská radosť jojkárskeho moderátora: Už sú ŠTYRIA!

PRAHA - Jojkársky moderátor prežíva mimoriadne šťastné obdobie. Obľúbený moderátor sa stal dvojnásobným otcom. S manželkou doma privítali ďalšieho syna. Nový prírastok do rodiny dostal meno s hlbokým významom.
Moderátor šou Česko Slovensko má talent David Gránský prežíva jedno z najkrajších období svojho života. Stal sa dvojnásobným otcom. Do rodiny pribudol ďalší chlapček. Ten dostal meno s hlbokým významom a bohatou tradíciou. Gránský už počas leta naznačil na sociálnych sieťach, že ich doma čaká veľká zmena. „Len čo sme si trochu oddýchli… Ideme znovu!“ napísal v auguste k fotografii s tehotnou manželkou Nikolou a ich prvorodeným synom Mateom (3).
Krátko nato manželia potvrdili, že sa opäť tešia na chlapčeka. Po narodení bábätka je už všetko jasné – najmladší člen rodiny Gránskych dostal meno Benjamin. Ide o meno hebrejského pôvodu, ktoré v preklade znamená „najmladší milovaný syn“. Šťastný otec sa krátko po pôrode podelil o radosť aj so svojimi fanúšikmi a zverejnil dojímavú fotografiu. Jeho profil okamžite zaplavili gratulácie a milé odkazy od kolegov i známych tvárí. David a Nikola si svoje „áno“ povedali po desiatich rokoch spoločného vzťahu v roku 2019.
O tri roky neskôr sa z nich stali rodičia syna Matea. Ich rodičovská cesta však nebola bez bolesti – ešte pred jeho narodením prežili veľmi ťažké obdobie, keď o svoje prvé bábätko prišli počas tehotenstva. Smutnú správu sa Davidova manželka dozvedela pri rutinnom vyšetrení, keď jej lekár oznámil, že srdiečko dieťatka už nebije. Gránský patrí medzi výrazné tváre najmä u našich západných susedov.
V Česku pravidelne účinkuje v populárnych seriáloch, ako sú Zoo, Modrý kód či Ohnivý kuře. Slovenskí diváci si ho môžu pamätať najmä ako moderátora šou Česko Slovensko má talent, ktorá sa vysiela na obrazovkách TV JOJ od roku 2018. Spočiatku ju moderoval po boku komičky Lujzy Garajovej-Schramekovej, neskôr ju vystriedala Jasmina Alagič. Moderátorská dvojica si u divákov získala veľké sympatie.
