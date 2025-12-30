Kolaps na železnici pri Zlatých Moravciach: Zrážka vlaku s autom ochromila dopravu

ZLATÉ MORAVCE - Železničná doprava na juhu Slovenska sa v pondelok dopoludnia na viac než hodinu úplne zastavila. Dôvodom bola dopravná nehoda na trati medzi Zlatými Moravcami a Vrábľami, ktorá spôsobila výrazné meškania viacerých vlakov.
Upozornil na to portál tvnoviny. K nehode došlo v pondelok krátko pred 10. hodinou na železničnej trati medzi Zlatými Moravcami a Vrábľami. Osobný vlak Os 5880 sa tam zrazil s cestným motorovým vozidlom.
Incident si vyžiadal okamžité prerušenie železničnej dopravy v danom úseku. Prevádzka bola zastavená, aby mohli záchranné zložky a kompetentné orgány zabezpečiť miesto nehody a vykonať nevyhnutné úkony.
Podľa vyjadrenia odboru komunikácie Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) sa nehoda zaobišla bez zranení. Zrážka neohrozila zdravie cestujúcich ani zamestnancov železníc, ktorí sa v čase incidentu nachádzali vo vlaku. „Nehodový vlak má v súčasnosti meškanie približne 100 minút. Meškanie evidujeme aj pri ďalšom osobnom vlaku v tomto úseku, a to približne 50 minút,“ uviedla ZSSK v stanovisku.
Železničná doprava v dotknutom úseku bola napokon obnovená o 11:45. Cestujúci však museli aj po sprejazdnení trate počítať s výraznými meškaniami spojov. Príčiny nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.