Horor v zariadení na Kysuciach: Dvaja mladiství násilne väznili chlapca, verdikt súdu a okamžitá väzba!

ČADCA - Polícia na Kysuciach vyšetruje mimoriadne citlivý prípad, do ktorého sú zapletení dvaja mladiství chlapci. Tí mali v zariadení pre deti a rodiny násilím obmedzovať osobnú slobodu iného dieťaťa. Pre vážnosť skutku a jeho okolnosti už vo veci rozhodoval súd.
Policajti obvinili dvoch mladistvých vo veku 15 a 17 rokov zo zločinu obmedzovania osobnej slobody, pričom skutok má mať aj sexuálny motív. Obaja chlapci momentálne žijú v centre pre deti a rodiny na Kysuciach. Upozornil na to portál noviny.sk.
Zamknúť ho mali priamo v centre pre deti a rodiny
Podľa dostupných informácií sa skutok odohral priamo v zariadení. Dvojica tínedžerov mala iného chlapca, ktorý tam takisto býva, proti jeho vôli zavrieť do kúpeľne a násilím ho tam zadržiavať. Zároveň mu mali hroziť mimoriadne krutým ublížením, pričom konkrétne vyhrážky nie je možné medializovať.
Polícia pre citlivosť prípadu poskytuje len minimum informácií. "Vzhľadom na citlivosť prípadu a nízky vek poškodenej osoby nebudeme k nemu poskytovať žiadne bližšie informácie," uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru Zuzana Šefčíková.
Rozhodnutie súdu
Hoci nejde o miestnych obyvateľov, prípad riešila čadčianska sudkyňa, ktorá rozhodovala o návrhu na ich vzatie do vyšetrovacej väzby. "Sudkyňa rozhodla v predmetnej väzobnej veci tak, že v prípade jedného z mladistvých obvinených zistila dôvody na jeho väzobné stíhanie a to z dôvodu, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Voči tomuto rozhodnutiu obvinený podal opravný prostriedok," informoval hovorca Krajského súdu v Žiline Radoslav Piecka.
Do vyšetrovacej väzby bol vzatý starší, 17-ročný chlapec. Mladší, 15-ročný obvinený zostáva na slobode, pričom súd v jeho prípade nahradil väzbu inými procesnými opatreniami. "V prípade druhého mladistvého obvineného sudkyňa návrhu prokurátora na väzobné stíhanie nevyhovela a väzbu nahradila procesnými prostriedkami nahradzujúcimi väzbu. Toto rozhodnutie je právoplatné," doplnil Piecka.