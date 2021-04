Ivan Korčok o vyhostení ruských diplomatov: Odmieta mediálnu šou a tvrdé slová o stave Andreja Danka!

BRATISLAVA - Ako dopadlo rokovanie ministrov zahraničných vecí EÚ? Ivan Korčok vyjadril podporu Českej republike po tom, čo vyhostila 18 ruských diplomatov, ktorí sú podľa informácií ČR agentmi Ruskej tajnej služby. Hoci podporu Slovenska Česká republika má, a to v plnej miere, zatiaľ nepoznáme postoj celej Európskej únie. Aký postoj zaujme v háklivej otázke Slovensko? A ako situáciu zvláda Andrej Danko?

Andrej Babiš a český minister vnútra a zahraničných vecí a vicepremiér Jan Hamáček v sobotu (17. 4.) večer oznámili, že Česká republika vyhostí 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, ktorí boli identifikovaní ako dôstojníci tajných služieb. Na opustenie ČR dostali 48 hodín. Vyhostenie má súvisieť s výbuchom muničných skladov vo Vrběticiach v roku 2014, do ktorého boli zrejme zapojení ruskí agenti. Rusko následne pohrozilo Českej republike odplatou za vyhostenie 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe.

Sme na strane Čechov, ale čo zvyšok EU?

Nový premiér z klubu OĽaNO Eduard Heger vyhlásil, že český premiér Andrej Babiš má jeho "plnú podporu" za rozhodnutie vyhostiť 18 zamestnancov ruského veľvyslanectva v Prahe v súvislosti s výbuchom v muničnom sklade Vrbětice z roku 2014. Napísal to na sociálnej sieti Twitter. "Na mojej nedávnej návšteve Prahy som dal jasne najavo, že Česká republika je naším najbližším spojencom v EÚ a NATO. Slovensko bude vždy stáť po boku ČR – kedykoľvek to bude potrebné," doplnil Heger. Na stranu Českej republiky sa medzitým postavil aj viacero našich poslancov. Podporu prejavil aj minister Korčok, a to hneď cez víkend.

Šéf slovenskej diplomacie podporil Českú republiku, ktorá, ako avizovala, bude podrobne informovať svojich spojencov v NATO a EÚ, keďže bezpečnosť je nedeliteľná a týka sa nás všetkých. Na rokovaní ministrov zahraničných vecí Ivan Korčok tiež vyzdvihol význam spolupráce spojeneckých spravodajských služieb, ktoré majú kľúčovú úlohu pri zaručení vnútornej bezpečnosti a ochrane našich štátnych záujmov.

Ako v nedeľu 18. apríla avizoval minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok, v reakcii na udalosti v Českej republike využil pondelkové zasadnutie ministrov zahraničných vecí členských krajín EÚ, aby vyjadril podporu českým partnerom. „S Českou republikou máme dlhodobo nadštandardné vzťahy a o to viac nás znepokojuje, ak sú jej občania vystavení aktivitám, ktoré majú zásadný dopad na ich bezpečnosť. Informácie, ktoré prichádzajú z Českej republiky v súvislosti s explóziou v bezprostrednej blízkosti slovenských hraníc, sú bezprecedentné," zdôraznil minister I. Korčok.

V4 stojí za Českou republikou

Podporu má Česká republika aj zo strany V4, čo potvrdil Ivan Korčok. "Odmietam však robiť šou," poznamenal na margo záujmu zo strany médií. "Na stole musíme mať všetky fakt a všetky informácie," poznamenal Korčok s tým, že až následne bude konať.

Zajtra v súvislosti s témou zasadne aj Bezpečnostná rada, a to o 13:00 hod.

Korčok zdôraznil, že jeho cieľom je pracovať pre občanov a Česká republika by mala komunikovať s partnermi v EÚ ale aj v NATO. "Naša pozícia bude politicky rozhodná a zodpovedná," reagoval minister zahraničných vecí s tým, že odmieta konať zbrklo, a to len preto, aby sa zúčastnil pretekov o mediálny priestor. Minister Korčok potvrdil, že V4 je jednotná a českým kolegom ponúkol logistickú pomoc. Je možné, že ju budú potrebovať diplomati ČR, ktorí pôsobia v diplomatickej službe.

Andrej Danko mlčí a mlčí

S lídrom SNS sa nám nedarí spojiť od ranných hodín. Ako reagoval na skutočnosť, že sa stal terčom podvrhu, zatiaľ nie je jasné. Informácie o tom, ako aktuálnu situáciu Andrej Danko prežíva, nemá ani šéf našej diplomacie. Na otázku či nevie ako sa podvedenému lídrovi SNS darí, a ako celú situáciu prežíva, odpovedal jasne. "Neviem, na to sa musíte opýtať jeho," poznamenal Korčok rozpačito s tým, že v kontexte podpory ČR je jednotná nielen V4, ale aj väčšina krajín Európskej únie.