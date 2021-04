Ultimátum: Česko žiada návrat všetkých zamestnancov ambasády v Moskve, rázna reakcia Ruska!

Kulhánek podľa vlastných slov Zmejevskému vysvetlil, že recipročné vyhostenie 20 zamestnancov českej ambasády v Moskve je neprimeranou reakciou, ktorá "de facto paralyzovala fungovanie našej ambasády". Moskva tak reagovala na sobotňajšie vypovedanie 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, ktoré však podľa Kulhánka "ničím neohrozilo" jej fungovanie.

Veľvyslanec Alexandr Zmejevský Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

Šéf českej diplomacie v tejto súvislosti Zmejevskému tlmočil protest českej vlády a vyzval Rusko, aby umožnilo návrat všetkým vyhosteným zamestnancom ambasády v Moskve. V opačnom prípade Kulhánek rozhodne o "znížení stavu pracovníkov na ambasáde Ruskej federácie tak, aby zodpovedal súčasnému stavu na českom veľvyslanectve v Moskve". S týmto rozhodnutím súhlasia aj český premiér Andrej Babiš a prezident Miloš Zeman, dodal Kulhánek.

Jakub Kulhánek a Andrej Babiš Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

Česko sa rozhodlo vyhostiť 18 ruských diplomatov v súvislosti s výbuchmi v areáli muničného skladu vo Vrběticiach z roku 2014, z ktorých sú dôvodne podozriví dvaja ruskí agenti. Vyhostení zamestnanci ruskej ambasády sú podľa českých úradov napojení na ruské tajné služby. Z Prahy v pondelok popoludní odleteli ruským vládnym špeciálom.

Jakub Kulhánek Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

Medzi 20 vyhostenými českými diplomatmi je aj Luboš Veselý, zástupca českého veľvyslanca Vítězslava Pivoňku. Podľa informácií Českého rozhlasu mala ruská ambasáda pred vyhostením časti pracovníkov približne 120 zamestnancov, z toho 43 diplomatov. Aktuálne je v Prahe vyše 20 ruských diplomatov, kým v Moskve zostáva päť českých.

Díky @jensstoltenberg a @NATO za podporu 🇨🇿 v těchto složitých časech. Jsem rád, že jsme krátce po mém jmenování ministrem zahraničí spolu mohli hovořit. Vážíme si toho, že stojíte za námi! 👍💪



Thanks @jensstoltenberg and @NATO for support 🇨🇿 in these uneasy times. pic.twitter.com/xCPGDlkwV7