Tragédia známeho boxera: Prežil hrôzostrašnú nehodu, jeho priatelia toľko šťastia nemali!

LAGOS - Svet športu zasiahla tragická správa z Afriky. Bývalý majster sveta v ťažkej váhe Anthony Joshua sa stal účastníkom vážnej dopravnej nehody v Nigérii, ktorá si vyžiadala dva ľudské životy. Samotný boxer skončil v nemocnici, jeho stav je stabilizovaný.
Britský boxer Anthony Joshua je po vážnej dopravnej nehode v Nigérii hospitalizovaný v stabilizovanom stave. K havárii došlo na rýchlostnej ceste Lagos – Ibadan, keď sa vozidlo, v ktorom Joshua cestoval, zrazilo s nákladným autom stojacim pri krajnici cesty.
Podľa dostupných informácií pri nehode zahynuli dvaja Joshuovi dlhoroční priatelia a členovia jeho trénerského tímu – Sina Ghami a Latif Ayodele. Obaja zomreli na mieste nehody.
POZOR Zábery nižšie nie sú vhodné pre maloletých divákov a ľudí citlivej povahy:
Hovorca boxera potvrdil, že Joshua vyviazol s ľahšími zraneniami a bol prevezený do nemocnice, kde podstupuje vyšetrenia a zostáva na pozorovaní. „Anthony Joshua utrpel pri nehode ľahšie zranenia a previezli ho do nemocnice, kde absolvuje vyšetrenia. Je v stabilizovanom stave a v nemocnici zostane na pozorovanie. Chceli by sme požiadať, aby v súvislosti s touto šokujúcou a zdrvujúcou udalosťou všetci rešpektovali súkromie Joshuu i rodín obetí nehody,“ uvádza sa vo vyhlásení jeho hovorcu.
Auto malo ísť príliš rýchlo
Nigérijský Federálny zbor pre bezpečnosť cestnej premávky (FRSC) zverejnil fotografie z miesta nehody aj predbežné závery vyšetrovania. Podľa nich vozidlo Lexus SUV pravdepodobne prekročilo povolenú rýchlosť, stratilo kontrolu počas predbiehacieho manévru a narazilo do stojaceho kamióna.
Svedkovia nehody uviedli, že spolujazdec vedľa vodiča aj osoba sediaca vedľa Joshuu zomreli okamžite. Na sociálnych sieťach sa objavili aj zábery, na ktorých je vidieť, ako záchranári boxera vyslobodzujú z havarovaného vozidla.
Nigéria má pre Anthonyho Joshuu osobitný význam – pochádzajú odtiaľ jeho rodičia a v mladosti tam niekoľko rokov žil. Boxer len nedávno knokautoval tvorcu obsahu a boxera Jakea Paula a v budúcom roku by ho mal čakať jeden z najočakávanejších duelov posledných rokov proti krajanovi Tysonovi Furymu.