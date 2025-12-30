PRVÉ FOTO Vémolu z basy! Karlosa budú operovať za mrežami... Čo povedala Lela deťom?

PRAHA – Nečakaná dráma okolo MMA zápasníka Karlosa Vémolu (40)! Väzba, do ktorej putoval deň pred Štedrým dňom, sa ešte viac skomplikovala. Plánovaný prevoz na operáciu čeľuste sa nakoniec zrušil a Terminátora majú operovať za múrmi väznice!
Od zadržania bol Karlos odrezaný od rodiny. Policajti ho podozrievajú zo závažnej drogovej činnosti v medzinárodnom rozsahu, za čo mu hrozí až 18 rokov väzenia. Najlepšie na tom nie je ani po zdravotnej stránke. Zápal čeluste sa nebezpečne zhoršil, a tak museli kompetentní konať.
Podľa informácií CNN Prima News sa má operácia konať v utorok 30. decembra, teda presne týždeň po pôvodne plánovanom termíne. Zákrok musel byť odložený kvôli zabezpečeniu potrebných predoperačných vyšetrení a organizačných záležitostí súvisiacich s jeho väzobným stíhaním. Nakoniec sa to však podarilo vybaviť a zápasník mal ísť pod nôž. Aj keď sa spočiatku hovorilo o prevoze z väzby, operácia má nakoniec prebehnúť priamo za múrmi pankráckej väznice.
Redakcii TN.cz sa podarilo získať exkluzívne zábery, na ktorých je zápasník počas prevozu na lekárske vyšetrenie. Karlos je zmenený na nepoznanie - vo väzensko mundúre a oholeného by ste ho spoznali len ťažko.
A zatiaľ čo Karlos trpí vo väzbe, jeho manželka Lela čelila dramatickej úlohe aj doma. Tromi deťom – Lili (6), Rockymu (4) a Arniemu (9 mesiacov) – totiž musela vysvetliť otcovu neprítomnosť. A poradila si po svojom... „Lela deťom hovorí, že Karlos musel na operáciu a teraz sa bude asi tri týždne zotavovať. Potom sa uvidí, čo ďalej,“ povedal denníku Aha! zdroj. „Lela je hlavne hrozne unavená. Zvládala to ale statočne a pred deťmi sa snaží byť silná. Keď sa hrajú. občas si poplače, ale snaží sa to na ne neprenášať. Ona to s nimi nerieši a pred nimi sa drží a je v pohode,“ dodal zdroj.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%