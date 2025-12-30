V Žiarskej doline došlo pred Silvestrom takmer ku tragédii: Padajúci strom a štyria zranení turisti!

Ilustračné foto (Zdroj: hzs.sk)
ŽIAR - Horskí záchranári zo Západných Tatier zasahovali v utorok predpoludním v Žiarskej doline, kde padajúci strom po náraze vetra zranil štyroch turistov. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.
Strom zasiahol skupinu štyroch ľudí na modrom turistickom chodníku pri Medvedej štôlni. Muž utrpel poranenie hlavy a tri ženy utrpeli úraz hrudníka, kolena a členka. „Horskí záchranári zranených turistov na mieste vyšetrili a ošetrili. Následne ich transportovali do nemocničného zariadenia v Liptovskom Mikuláši,“ priblížila zásah HZS.