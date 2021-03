Lekár zverejnil varovné FOTO: Dajte si pozor! Takto KORONAVÍRUS dokáže zničiť pľúca!

Doktor Kashif Pirzada zdieľal podľa portálu CTV News snímky koronavírusom poškodených pľúc patriacich dvom mladším pacientom. Biele miesta jasne naznačujú, že mali veľké ťažkosti s dýchaním a cítili veľkú únavu. V prvom prípade išlo o 35-ročného učiteľa bez predošlých zdravotných problémov, ktorý sa nakazil od svojho študenta. Jeho saturácia bola iba 65% a okamžite putoval na JIS-ku. Infikovaný bol britským variantom. V druhom prípade išlo o 30-ročného pacienta s Crohnovou chorobou, ktorému sa cez noc zhoršil stav, potreboval kyslíkovú terapiu a teraz je na JIS.

