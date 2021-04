Najhoršie správy hlásia z tejto krajiny: Obrovský počet úmrtí! Objavili nový variant KORONAVÍRUSU

Juhoafrický variant znepokojil odborníkov na verejné zdravie, pretože panujú otázky ohľadne toho, ako účinné proti nemu sú terajšie vakcíny. Brazília sa tiež stretáva s vlastným variantom vírusu nazývaným P1, ktorý stojí za výrazným nárastom nakazených v krajine v posledných týždňoch. Tento týždeň zaznamenala Brazília opäť najvyšší počet úmrtí spojených s covidom-19 za deň (3780) a minulý týždeň prekonala stotisíc odhalených nákaz za deň.

"Je to variant podobný tomu juhoafrickému, aj keď dotyčný necestoval do JAR, ani nebol v kontakte s nikým, kto by tam cestoval," uviedol v stredu Dimas Covas, šéf Butantanu. "Existuje možnosť, že je to evolúcia nášho vlastného, brazílskeho variantu P1 smerom k juhoafrickej mutácii," dodal.

Zdroj: SITA/AP Photo/Eraldo Peres

Minulý týždeň Covas oznámil, že jeho inštitút vyvinul vlastnú vakcínu proti covidu-19, ktorú chce začať skúšať na miestnych dobrovoľníkoch budúci mesiac. Prvú fázu klinických štúdií tejto vakcíny už začali v Thajsku. Covas povedal, že táto vakcína, nazvaná Butanvac, je vyvinutá aj proti brazílskemu variantu. Podľa neho predklinické štúdie na zvieratách preukázali vysokú imunitnú reakciu, takže je možné, že by táto vakcína mohla byť iba jednodávková.

Zdroj: TASR/AP/Bruna Prado

Brazília má za sebou najčiernejší mesiac

Brazília má za sebou zďaleka najčiernejší mesiac od začiatku pandémie covidu-19. Za marec tam v súvislosti s nákazou úradmi evidujú 66 500 úmrtí, teda takmer dvakrát viac, než v doteraz najsmrteľnejšom júli minulého roka. Počet zomrelých za posledných 24 hodín znovu prekonal doterajšie maximum, keď po nákaze koronavírusom zomrelo za deň 3 869 ľudí, napísala agentúra AFP s odkazom na dáta tamojšieho ministerstva zdravotníctva.

Zdroj: SITA/AP Photo/Eraldo Peres

Brazília je v celkovom počte zistených nákaz a evidovaných úmrtí súvisiacich s covidom-19 druhou najhoršie zasiahnutou krajinou na svete po USA. Podľa AFP tam od začiatku pandémie zomrelo už 321 515 ľudí a nákaza sa potvrdila u viac ako 12,6 milióna obyvateľov tejto asi 210 miliónovej krajiny.

"V histórii Brazílie sme nikdy neboli svedkami jedinej udalosti, ktorá by za 30 dní zabila toľko ľudí," povedal bývalý šéf zdravotnej komisie severovýchodného regiónu krajiny Miguel Nicolelis.

Zdroj: SITA/AP Photo/Eraldo Peres

Epidemická situácia sa pritom v krajine naďalej zhoršuje a podľa AFP sa teraz zdá, že by mohol byť apríl ešte horší. Za posledný deň tam úrady zaznamenali vyše 90-tisíc pozitívnych testov a podľa Nicolelisa by krajina mohla do júla dosiahnuť hranicu pol milióna zomrelých. Tú zatiaľ zo všetkých krajín prekonali len USA.