Z VIDEA tuhne krv v žilách: Desivý pád chlapčeka (6) z 12. poschodia, TOTO je snáď zázrak!

UFA - V pondelok krátko pred polnocou natočila priemyselná kamera v ruskom meste Ufa zábery, ktoré určite nebudú ľahostajné žiadnym rodičom. Predstava, že by sa niečo podobné stalo ich dieťaťu, je strašná. Chlapček totiž vypadol z okna bytu na 12. poschodí a jeho jediným šťastím bolo, že pristál v snehu. Do nemocnice ho prijali vo vážnom stave.

Zdroj: YouTube/UTV

Zábery ukazujú, ako chlapec po páde zostal spočiatku nehybný, no potom sa mu podarilo pozviechať sa. Rúčkami sa odlačiť od zeme, posadiť na kolená a potom si ľahnúť chrbtom do snehu. Aj keď už bola pokročilá nočná hodina, našiel sa okoloidúci, ktorý mu pribehol na pomoc. Opatrne mu dal okolo krku šál a potom prišli aj iní ľudia, ktorí priniesli deku a bundu, aby dieťa zahriali do príchodu privolaných záchranárov. Tí potom chlapca zdvihli na nosidlá a okamžite previezli do nemocnice.

Zdroj: YouTube/UTV

Miestne médiá informovali, že chlapček bol vo vážnom stave, ale po troch operáciách je stabilizovaný. Po predbežnom vyšetrovaní sa predpokladá, že chlapec bol v čase incidentu sám doma. Nie je jasné, kde boli jeho rodičia. Vyšetrovanie stále pokračuje.

Treba mať na pamäti, že nechať malé dieťa osamote v miestnosti, kde si dokáže otvoriť okno, je životu nebezpečné. Portál utv.ru pripomína, že vlani na jeseň v meste Ufa vypadlo z okna trojročné dievčatko, ktoré taktiež prežilo.