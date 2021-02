Des v lese: VIDEO Natalia (33) chcela nechať zamrznúť svoje tri deti nahé, vrátane bábätka!

Zdroj: YouTube/Экстренный вызов 112

MOSKVA - Matka, ktorá údajne trpela výčitkami svedomia kvôli vzťahu so ženatým mužom, chcela odísť z tohto sveta spolu so svojimi deťmi veľmi krutým spôsobom. Seba, synov vo veku 10 a 2 roky a svoju iba 11-mesačnú dcérku vyzliekla donaha. Takto ich donútila vyjsť z auta do zasneženého lesíka v Moskve v -15 stupňovom mraze. Našťastie to bolo neďaleko ľudských obydlí, kde ich zbadal muž, ktorý tu bol na prechádzke so psom a zalarmoval pomoc.