Ministri vnútra stredomorských krajín budú rokovať o migrácii

ATÉNY - Ministri vnútra piatich stredomorských krajín, cez ktoré prichádza do Európy väčšina migrantov, sa stretávajú v Grécku s cieľom diskutovať o migračnej politike Európskej únie. Ako informovala agentúra AP, ministri vnútra Cypru, Španielska, Talianska, Grécka a Malty by mali na sobotňajšie rozhovory pricestovať do Atén už v piatok večer.

Grécky minister pre migráciu Notis Mitarachi uviedol, že všetkých päť krajín "sa domnieva, že nový pakt (EÚ) o migrácii a azyle musí v praxi zabezpečiť rovnováhu medzi de facto zodpovednosťou, ktorú nesú členské štáty v prvej línii migračného tlaku, a solidaritou, ktorú musia naši partneri v Európskej únii preukázať". Ako pripomenula AP, táto pätica krajín už dlho požaduje spravodlivejšie prerozdelenie žiadateľov o azyl vrátane toho, aby ostatné členské štáty EÚ prijímali novoprichádzajúcich.

"Prevezmeme povinnosť ako prvé prijímajúce krajiny. Zvyšok členských štátov nás musí podporovať v otázke spravodlivého prerozdelenia migrantov," uviedol Mitarachi na tlačovej konferencii začiatkom tohto týždňa. Podľa jeho slov musí dôjsť k "základnému zlepšeniu" pôvodných návrhov Európskej komisie (EK) týkajúcich sa nového migračného paktu EÚ.

Juhoeurópske krajiny s rozsiahlym pobrežím čelia náporu prichádzajúcich žiadateľov o azyl, ktorí dúfajú, že sa dostanú do krajín EÚ. Väčšina z nich sa do Európy vydáva loďou po nebezpečných prevádzačských trasách, a to buď z tureckého pobrežia na neďaleké grécke ostrovy, alebo cez Stredozemné more zo severnej Afriky. Pri týchto pokusoch prišli o život už tisíce ľudí.