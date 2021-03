Britský rezort vnútra plánuje doživotné tresty pre pašerákov migrantov

LONDÝN - Britská ministerka vnútra Priti Patelová plánuje zaviesť doživotné tresty odňatia slobody pre pašerákov nezákonných migrantov. V pondelok o tom informoval britský denník The Times s odvolaním sa na zdroj z prostredia tamojšej vlády.

Prísnejšie tresty, ktoré majú byť súčasťou vládneho balíka na boj proti nelegálnej migrácii do Británie, by mali byť zavedené od budúceho roka, priblížil denník. Najvyšší možný trest za tento trestný čin je v súčasnosti 14 rokov odňatia slobody, v priemere sú však pašeráci v Británii odsudzovaní na tri roky bezpodmienečne, približuje agentúra DPA.

Z údajov britského rezortu vnútra vyplýva, že vlani bolo do zadržiavacích centier pre migrantov umiestnených 14.773 ľudí. V týchto zariadeniach utečenci a nelegálni migranti zostávajú dovtedy, kým im úrady neudelia povolenia na vstup do Británie alebo ich nedeportujú naspäť do ich rodnej krajiny. Najviac z nich pochádzalo z Iránu a Albánska. Za posledné roky však Británia zaznamenáva pokles migrantov v zadržiavacích strediskách. V roku 2015 ich tam umiestnila viac ako 32.000. Zvýšil sa len počet prichodiacich z Eritrey, Sudánu a Sýrie, dopĺňa DPA.