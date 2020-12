KORONAVÍRUS Taliansko zavedie počas vianočných sviatkov prísnejšie obmedzenia

Nových vládny dekrét, ktorý aktualizuje epidemiologické nariadenia pre nadchádzajúce týždne, by mal byť prijatý v priebehu najbližších 24 hodín. Speranza v tejto súvislosti v talianskom Senáte avizoval nové reštrikcie týkajúceho cestovania do zahraničia aj medzi talianskymi regiónmi. Počas Vianoc a Nového roka by malo byť obmedzené aj medzimestské cestovanie.

"Ak prestaneme byť ostražití, čaká nás tretia vlna (šírenia koronavírusu)," varoval minister Speranza. Podľa miestnych médií sa novým dekrétom predĺži aj platnosť zákazu vychádzania, ktorý momentálne v krajine platí od 22.00 do 05.00 hodiny a zatvoria sa lyžiarske strediská a počas Vianoc sa nebudú odporúčať väčšie rodinné stretnutia.

Ak by vláda predĺžila súčasný zákaz vychádzania, znamenalo by to, že talianski katolíci by museli svoju tradičnú polnočnú omšu uskutočniť o niekoľko hodín skôr. "Podľa mňa to nie je žiaden škandál. Na čase nezáleží. Záleží len na tom, že Vianoce sa skutočne blížia," uviedol v tejto súvislosti popredný vatikánsky predstaviteľ, arcibiskup Vincenzo Paglia. V Taliansku od začiatku pandémie zaznamenali 1.620.901 prípadov nákazy, v súvislosti s ktorou krajina hlási 56.361 úmrtí.