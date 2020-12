KORONAVÍRUS Talianska vláda odsúhlasila prísnejšie pandemické opatrenia počas sviatkov

"Je jasné, že tieto Vianoce budú odlišné od všetkých ostatných," vyjadril sa na tlačovej konferencii taliansky premiér Giuseppe Conte. Cestovanie medzi jednotlivými regiónmi vláda zakázala v období od 21. decembra do 6. januára. Počas dní 25., 26. a 31. decembra bude pohyb možný len v rámci miesta bydliska. Výnimky však budú platiť v prípadoch vycestovania za prácou, zo zdravotných dôvodov a v núdzových prípadoch, ako sú opatera chorých rodinných príslušníkov, priblížil Conte.

Počas sviatočného obdobia vláda tiež zaviedla nočný zákaz vychádzania medzi 22.00 h a 5.00 h ráno. Na Nový rok 1. januára sa zákaz predĺži až na 7.00 h. Všetky bary a reštaurácie budú musieť povinne zatvoriť o 18.00 h. Lyžiarske strediská zostávajú zatvorené a do 7. januára sú zakázané aj plavby výletnými loďami. Vládny kabinet premiéra Conteho prijal nariadenia v dvoch rôznych vyhláškach. Prvú vláda odsúhlasila cez noc, zatiaľ čo druhú predstavila až neskôr poobede po tom, čo sa dohodli s lídrami regionálnych vlád, ktorí pôvodne žiadali uvoľnenejšie pandemické opatrenia v snahe zmierniť tvrdé následky na tamojšie ekonomiky.

Opatrenia zabránia usporiadaniu veľkých rodinných osláv či početným zimným dovolenkám, avšak podľa premiéra sú nevyhnutné pre to, aby sa predišlo príchodu tretej vlny koronavírusu SARS-CoV-2 do Talianska. V Taliansku bude i naďalej platiť čiastočný lockdown a trojstupňový systém obmedzení. V oblastiach, ktoré sú zaradené medzi tzv. červené zóny, môžu obyvatelia vychádzať z domu len vo výnimočných prípadoch, ako sú cesta do práce a na nákupy. Obyvatelia v zónach s nižšou mierou rizika (žlté zóny) mohli až doteraz slobodne cestovať, pripomína DPA. Podľa premiéra však Taliani môžu očakávať, že v nasledujúcich týždňov prejdú všetky regióny do miernejšej, žltej zóny.