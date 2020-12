KORONAVÍRUS Verím, že v januári sa podarí dostať deti do škôl, tvrdí Gröhling

BRATISLAVA - Každý deň v škole sa počíta a osobný kontakt s učiteľom je ťažké nahradiť obrazovkou. Na sociálnej sieti to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) s tým, že verí, že v januári sa podarí vrátiť do škôl.

"Otvorenie škôl by malo byť o tom, aby žiaci dostali šancu naživo s učiteľmi prebrať potrebné učivo," povedal minister. Ako tvrdí, zatiaľ budú robiť všetko preto, aby žiakom, študentom aj učiteľom v tomto čase pomohli. "Budeme aj ďalej rozširovať databázu zdrojov na webe Učíme na diaľku, robiť na ďalších hodinách v Edu TV a vidíme sa každý štvrtok na live streame na Facebooku ministerstva," poznamenal šéf rezortu školstva. Zároveň odkázal, aby verejnosť poďakovala učiteľom za ich prácu v tomto čase. "Nie je to vôbec ľahké, ale všetci robia maximum, aby to zvládli," dodal minister.

Na Slovensku sa možno v pondelok (7. 12.) otvoria niektoré školy. Po stredajšom rokovaní vlády to oznámil premiér Igor Matovič (OĽANO) s tým, že preberá pilotné testovanie žiakov na ochorenie COVID-19 do vlastných rúk. Tvrdí, že už nechce počúvať výhovorky zo strany ministerstva školstva, keďže vidí ochotu niektorých riaditeľov škôl, starostov i primátorov zapojiť sa do testovania. Hovorca ministerstva školstva Tomáš Kostelník uviedol, že ministerstvo školstva nebude v tejto súvislosti reagovať. Plán z dielne ministerstva školstva na návrat žiakov do škôl v utorok (1. 12.) ústredným krízovým štábom neprešiel. Ďalší návrh na návrat žiakov do škôl, v poradí už tretí, chce minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) predstaviť pred Vianocami, a to do 23. decembra.

Žiaci druhého stupňa základných škôl sa dištančne vzdelávajú od 26. októbra. Rovnako sa z domu vzdelávajú aj žiaci stredných škôl. Vysokoškoláci sa majú vyučovať dištančne do konca zimného semestra. Výnimku majú len žiaci materských škôl a prvého stupňa základných škôl, tí sa môžu vzdelávať v školách prezenčne. Rovnako sa v školách môžu vzdelávať aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia v malých skupinách, ktoré sa skladajú z maximálne piatich žiakov a pedagóga.