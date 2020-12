Podľa infektológa sa Taliani nepoučili: Ak cez Vianoce nebudú opatrní, čierny scenár sa môže zopakovať

Infektológ v rozhovore pre taliansky denník Corriere della Sera povedal, že "z histórie sme sa nepoučili". „Vírus tu stále je a stále sa šíri rovnako. Je rovnako nebezpečný teraz, ako bol minulý marec a ako bude v marci 2021, ak cez sviatky na konci roka nebudeme opatrní,“ varoval Ippolito.

Miestne úrady podľa neho doplácajú na letné uvoľňovanie. „Pri prvom náznaku spomaľovania epidémie robíme tú istú chybu,“ dodal.

Ippolito si myslí, že Taliani majú laxnejší prístup k pandémii než napríklad Nemecko. „(Nemecká kancelárka Angela) Merkelová vystúpila v televízii a svojim spoluobčanom v deň, keď Nemecko dosiahlo rekordných 590 úmrtí, oznámila, aby obmedzili kontakty a zostali doma. V Taliansku v priemere od začiatku novembra zomiera 600 ľudí denne, ale zdá sa, že to nikoho nezaujíma,“ skonštatoval infektológ.

Krajina eviduje najvyšší počet úmrtí s covidom-19 v Európe

Taliansko má v absolútnych číslach najvyšší počet úmrtí s covidom-19 v Európe, celosvetovo je podľa štatistík denníka The New York Times v počte mŕtvych na 100.000 obyvateľov na štvrtom mieste za Belgickom, San Marínom a Peru.

Ippolito tvrdí, že nie je celkom jasné, prečo v juhoeurópskej krajine toľko ľudí zomrelo. Taliani podľa neho síce majú vysoký priemerný vek, to má však aj viac ako 125-milionové Japonsko, ktoré celkom zaznamenalo okolo 2 500 úmrtí. „Je pravda, že v Taliansku veľa starých ľudí, ktorí sú najohrozenejší, žije v rovnakom dome ako ich deti a vnúčatá, a preto sú viac vystavení nákaze, ale to je len čiastočná odpoveď,“ uviedol odborník.

Tamojšie ministerstvo zdravotníctva v pondelok oznámilo 12.030 novo evidovaných prípadov infekcie, o deň skôr sa urobilo viac testov, ktoré odhalili 17.938 pozitívnych prípadov. Úmrtí s covidom-19 hlásili v pondelok úrady 491 a o deň skôr 484. Od prvého zaznamenaného prípadu vo februári sa v Taliansku, ktoré má 60 miliónov obyvateľov, potvrdilo 1,85 milióna prípadov koronavírusu SARS-CoV-2.

Protiepidemiologické opatrenia sa môžu ešte sprísniť

Talianske médiá v posledných dňoch špekulujú, že by tamojšia vláda mohla kvôli vianočným sviatkom sprísniť koronavírusové opatrenia.

Zatvoriť by sa mohli obchody a reštaurácie, obmedzilo by sa vychádzanie. Doterajšie opatrenia pre Vianoce, ktorá talianska vláda vyhlásila začiatkom decembra, zahŕňajú zákaz cestovania medzi regiónmi od 21. decembra do 6. januára, a počas dvoch vianočných sviatkov a na Nový rok aj zákaz opustenia domovských obcí s výnimkou naliehavých dôvodov. V platnosti ostane aj nočný zákaz vychádzania od 22:00 do piatej hodiny rannej, na Nový rok má trvať až do 7:00.