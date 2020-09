OSN vyzvala Rusko, aby viedlo nezávislé vyšetrovanie údajnej otravy Navaľného

"Počet prípadov otravy či iných foriem cielených atentátov na súčasných alebo bývalých ruských občanov za posledné dve desaťročia, či už v samotnom Rusku alebo na cudzej pôde, je hlboko znepokojujúci," uviedla Bacheletová vo vyhlásení. V prípade Navaľného zdôraznila, že "je povinnosťou ruských úradov, aby v plnom rozsahu vyšetrili, kto je zodpovedný za tento zločin - veľmi závažný zločin, ktorý bol spáchaný na ruskej pôde".

Dlhoročného kritika Kremľa Navaľného lekári v pondelok prebudili z umelého spánku po tom, čo sa jeho stav zlepšil. Lekári ho postupne odpájajú od pľúcnej ventilácie. Navaľnyj reaguje už aj na slovné podnety, informovala v pondelok berlínska klinika Charité, ktorá však nechcela špekulovať o potenciálnych následkoch otravy. Vysvetlila, že je na to ešte príliš skoro. Navaľného previezli do hlavného mesta Nemecka letecky 22. augusta zo sibírskeho mesta Omsk. V Omsku ho hospitalizovali 20. augusta po núdzovom pristátí lietadla, keď mu počas letu do Moskvy prišlo nevoľno.

Nemecko minulý týždeň vyhlásilo, že má "nesporné dôkazy", že Navaľnyj bol otrávený látkou typu novičok. Tá bola použitá aj v roku 2018 pri útoku na bývalého dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru. Tento útok sa odohral v anglickom meste Salisbury. Navaľného spojenci poukazujú na to, že použitie tejto vojenskej nervovo-paralytickej látky naznačuje, že zodpovednosť môže niesť len Rusko. Moskva však akékoľvek zapojenie do tohto činu odmieta.