OSN varuje: Nárast priemernej svetovej teploty sa zrýchľuje

NEW YORK - Nárast priemernej svetovej teploty sa približuje k limitu parížskej klimatickej dohody z roku 2015. V najbližších desiatich rokoch ho pravdepodobne prekročí, informovala v stredu agentúra AP s odvolaním sa na novú správu Organizácie Spojených národov.

Podľa parížskej klimatickej dohody by nárast globálnej teploty nemal prekročiť 1,5 stupňa Celzia oproti hodnotám z priemyselnej revolúcie. Existuje 25-percentná šanca, že nárast priemernej teploty sa v najbližších piatich rokoch dostane práve na túto hodnotu. Vyplýva to z novej vedeckej správy, ktorú vydala v stredu OSN v spolupráci so Svetovou meteorologickou organizáciou (WMO) a ďalšími svetovými vedeckými skupinami.

V dôsledku oteplenia nad hodnotu 1,5 stupňa Celzia sa dramaticky zvýši riziko vzniku katastrof po celom svete. Podľa novej správy OSN sa už teplota od čias priemyselnej revolúcie zvýšila o 1,1 stupňa Celzia, pričom posledných päť rokov bolo horúcejších než tie predchádzajúce. "Pravdepodobnosť dosiahnutia limitu 1,5 stupňa (Celzia) sa každým rokom zvyšuje," uviedol pre AP generálny tajomník WMO Petteri Taalas.

Zdroj: profimedia.sk

"Je pravdepodobné, že ak nezmeníme svoje správanie, dôjde k tomu v najbližších desiatich rokoch," dodal. Takéto zrýchlenie sa zásadne líši od predpovede správy OSN z roku 2018, podľa ktorej malo k dosiahnutiu limitu dôjsť medzi rokmi 2030 až 2052. Klimatológ zo Stanfordskej univerzity Noah Diffenbaugh tvrdí, že oteplenie doposiaľ zvýšilo pravdepodobnosť vzniku rekordných horúčav na viac ako 80 percentách planéty, pričom riziko takýchto extrémov v Kalifornii sa zvýšilo dvoj- až trojnásobne.

Emisie oxidu uhličitého sa tento rok v dôsledku obmedzeného cestovania a priemyselnej činnosti počas pandémie nového koronavírusu globálne znížia o štyri až sedem percent. Taalas však varuje, že skleníkový plyn sa vo vzduchu udrží aj 100 rokov, takže jeho množstvo v atmosfére bude naďalej rásť. Tento rok je doposiaľ historicky druhým najhorúcejším. Podľa amerického Národného úradu pre oceány a atmosféru je však stále možné, že tohtoročná priemerná svetová teplota presiahne historický rekord z roku 2016.

Výbor OSN odporúča, aby zločiny v Jemene riešil Medzinárodný trestný súd

Závažné zločiny spáchané všetkými stranami vo vojne v Jemene by sa mali dostať na Medzinárodný trestný súd (ICC), tvrdí výbor vyšetrovateľov OSN, ktorý sa venuje ľudským právam. Informovala o tom v stredu tlačová agentúra DPA. Traja členovia "Skupiny popredných medzinárodných a regionálnych expertov na Jemen" vyhlásili, že "strany tohto konfliktu stále neprejavujú žiadnu úctu k medzinárodnému právu ani životom, dôstojnosti a právam jemenského ľudu".

Výbor vo svojej správe adresovanej Rade OSN pre ľudské práva v Ženeve uviedol, že nazhromaždil dôkazy proti vláde Jemenu, vládam spojencov Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov, ako aj proti Iránom podporovaným húsijským povstalcom. V predmetnej správe sa ďalej uvádza, že do zločinov je zapletená aj Južná prechodná rada - jemenskí separatisti, ktorí sú podporovaní Spojenými arabskými emirátmi.

Zdroj: SITA/AP Photo

Vyšetrovací výbor má podľa vlastných slov dôvodné podozrenie, že tieto vlády a skupiny sú zodpovedné za svojvoľné zabíjanie, sexuálne násilie, mučenie, nábor detských vojakov a iné porušenie ľudských práv. Experti, vymenovaní Organizáciou Spojených národov, takisto vyhlásili, že vojenské útoky koalície pod velením Saudskej Arábie i húsiov, ktoré neberú ohľad na civilné obyvateľstvo, môžu napĺňať skutkovú podstatu vojnových zločinov.

"Expertná skupina konkrétne vyzýva Bezpečnostnú radu OSN, aby situáciu v Jemene postúpila na ICC a rozšírila zoznam osôb, na ktoré sa vzťahujú sankcie Bezpečnostnej rady," uviedli vyšetrovatelia. Jemen sa zmieta v mocenskom zápase medzi vládou a húsijskými vzbúrencami od konca roku 2014. Saudská Arábia a jej spojenci v marci 2015 spustili letecké útoky proti húsiom, ktorí kontrolujú hlavné mesto Saná.